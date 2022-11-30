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Haberler Teknoloji Instagram Bağlı Hesap Silme Nasıl Yapılır? Instagram’a Bağlı Olan Hesaplar Nasıl Silinir?
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Instagram bağlı hesap silme nasıl yapılır? Instagram’a bağlı olan hesaplar nasıl silinir?

Instagram’ın kullanıcılarına sunduğu Instagram bağlı hesap özelliği, pek çok kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bu sayede kullanıcılar, ayrı hesaplarını aynı şifre üzerinden gerçekleştiriyor ve sosyal medya hesaplarını birleştirebiliyor. Bu sayede daha fazla kişiye ulaşmayı hedefleyen kişilere kolaylık sağlanıyor. Ancak bir süre sonra birden fazla sosyal medya hesap kullanan kişiler, diğer hesaplarını Instagram’dan kaldırmak istiyor. Bağlantılı hesap kullanmak kolay bir işlem olsa da bu özellikten vazgeçenler Instagram bağlı hesap silme işlemini merak ediyor.

Instagram Bağlı Hesap Silme Nasıl Yapılır? Instagram’a Bağlı Olan Hesaplar Nasıl Silinir?

Instagram Bağlı Hesap Silme

Kullanıcılar, Instagram’a bağlı diğer sosyal medya hesapları ile daha geniş kitlelere ulaşabiliyor ve takipçi sayısını arttırabiliyor. Uygulamanın bu özelliğini uzun süre kullanan bazı kişiler ise hesaplarını Instagram’dan kaldırma gereği duyabiliyor. Bu özelliği hem Adroid hem de İOS cihazlardan silmek oldukça kolaydır.

Android cihazlar için;

  • Instagram uygulamasını açın.
  • Uygulamaya giriş yaptığınızda sağ üst köşede bulunan üç noktaya tıklayın.
  • Buradan “ayarlar” bölümüne tıklayın.
  • Sayfanın aşağısına doğru inin ve ardından hesaplar merkezindeki “hesap kaldırma” işlemini gerçekleştirin.
  • Kaldırmak istediğiniz hesabınızı kolayca silmiş olacaksınız.

Diğer yandan İOS işletim sisteminin bulunduğu cihazlar pek çok kişi tarafından kullanılıyor. Eğer cihazınız İOS işletim sistemine sahipse aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

  • Instagram’a giriş yapın.
  • Uygulamadaki çark simgesini tıklayın.
  • “Ayarlar” bölümüne girin.
  • Bu bölümde karşınıza “bağlantılı hesaplar” çıkacaktır.
  • Bağlantılı hesaplara tıklayarak, kayıtlı olan hesabınızı seçin.
  • “Bağlantıyı kaldır” seçeneğini tıklayarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Instagram Bağlantılı Hesaplar Nasıl Kaldırılır?

Instagram bağlantılı hesaplar nasıl kaldırılır?” diye merak ediyorsanız yukarıdaki maddeleri takip edebilirsiniz.

Instagram’dan İkinci Hesap Nasıl Kaldırılır?

Instagram kullanıcılarından bazıları birden fazla Instagram hesabı kullanmaktadır. Uygulamanın bu özelliğinden yararlanan kullanıcılar, dönem dönem bu özelliği kaldırmak isteyebiliyor. “Instagram ikinci hesap nasıl kaldırılır?” sorusuna cevap arıyorsanız aşağıdaki adımları takip ederek, ikinci hesabınızı uygulamadan kaldırabilirsiniz.

  • Telefonunuzdan Instagram’a giriş yapın.
  • Profil sayfasına gelin ve üst bölümdeki kullanıcı adına tıklayın.
  • Bu bölümde her iki hesabınız bulunmaktadır.
  • Kaldırmak istediğiniz hesabın üzerine tıklayarak, o hesaba geçiş yapın.
  • İkinci hesaba giriş yaptığınızda sağ üst bölümdeki üç çizgiye tıklayın.
  • “Ayarlar” sekmesine girin ve karşınıza çıkan sayfanın aşağısına doğru sayfayı indirin.
  • Bu noktada “hesaplardan çıkış yap” butonu bulunmaktadır. Butonu tıklayarak hesabınızı kaldırabilirsiniz.

Instagram’da Hesap Eklendikten Sonra Nasıl Silinir?

Sosyal medyayı yakından takip eden ve kullanmaktan keyif alan kullanıcılar, bazı hesaplarını Instagram’a entregre edebiliyor. Sonrasında ise uygulamanın sunduğu bu özelliği kullanmaktan vazgeçiyor. Instagram’da hesap ekledikten sonra tekrar silmek istiyorsanız aşağıdaki maddeleri adım adım gerçekleştirerek, eklediğiniz hesapları silebilirsiniz.

  • Instagram’a giriş yaptıktan sonra profilinize gelin.
  • Profilinizin üst kısmında kullanıcı bölümü yer almaktadır.
  • Kullanıcı bölümünden hesabınızı kaldırmak istediğiniz profile tıklayın.
  • “Ayarlar” bölümünden giriş yaparak alt kısımda bulunan “hesaplardan çıkış yap” butonuna tıklayın. Kaldırmak istediğiniz diğer hesaplarınızı için aynı işlemi tekrarlayın.

Instagram, gün geçtikçe yeni özellikleri kullanıcıları ile buluşturmaya devam ediyor. Bazı özellikleri pek çok kullanıcının aktif olarak kullanmasını sağlarken, belli dönemlerde bu özellikleri kullanmaktan vazgeçmek isteyen kişiler de olabiliyor. Instagram bağlı hesap silme özelliği de kullanıcıların merak ettiği ve cevap aradığı konulardan biridir. Siz de ınstagram’ın bu özelliğinden yararlanıyor ancak artık kullanmak istemiyor olabilirsiniz. O halde yukarıda bahsettiğimiz birkaç basit adımı takip ederek bağlı hesap silme, bağlı hesap kaldırma, ikinci hesabı kaldırma işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

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