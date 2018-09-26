Sosyal ağ Instagram’a internet tarayıcısı üzerinde bildirim desteği geldi. Öncelikli olarak Google Chrome üzerinden sunulan bu yeni özellikle, kullanıcılar internet tarayıcılarının masaüstü ve mobil sürümlerinden, Instagram’da yeni takipçileri olduğunda veya gönderilerine beğeni ve yorum aldıklarında anlık bildirim alabiliyor.

Yeni özellikten yararlanabilmek için Instagram hesabınıza Chrome tarayıcısı üzerinden giriş yapmak gerekiyor.

Ardından kullanıcıların karşısına bildirimleri açmak isteyip istemediğinizi soran bir menü çıkıyor.

Bu bölümde “Bildirimleri Aç” seçeneğini tıkladıktan sonra, Instagram’ın yeni özelliğinden yararlanmaya başlayabiliyorsunuz.

LITE'E DE EKLENDİ

Instagram’a gelen tarayıcı üzerinden anlık bildirim desteği, internet tarayıcılarına ek olarak, Instagram’ın daha az veri tüketen Instagram Lite uygulamasında da kullanıma sunuldu.

Facebook bünyesinde faaliyet gösteren Instagram’a çoğunlukla mobil uygulama üzerinden erişilse de, bu sosyal platforma platform internet tarayıcıları üzerinden de kullanılabiliyor.

Ancak Instagram’ın video yükleme ve mesajlaşma gibi çoğu popüler özelliği, bu sosyal medya platformunu internet tarayıcısı üzerinden erişenlere sunulmuyor.

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