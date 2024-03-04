İnstagram'da anket nasıl yapılır? Instagram'da ankete oy verenler ve sonuçlar nasıl görülür?

Instagram hikayeleri, kullanıcıların günlük yaşamlarından anlık kesitleri paylaşabildikleri, 24 saat sonra otomatik olarak kaybolan gönderilerdir. Hikayelerdeki anket özelliği ise, kullanıcıların takipçilerinin görüşlerini alabilecekleri interaktif bir araçtır. Bir anket oluşturmak ve sonuçları görüntülemek, Instagram kullanıcılarına takipçileriyle etkileşimde bulunma ve onların fikirlerini öğrenme fırsatı sunar. Bu yazımızda integramda anket nasıl yapılır, instagramda ankete oy verenler ve sonuçları nasıl görülür detaylı olarak ele alacağız.

Instagramda Anket Nasıl Yapılır?

Instagramda anket yapmak, takipçilerinizle etkileşimi artırmanın ve onların fikirlerini, tercihlerini hızlı bir şekilde öğrenmenin etkili bir yoludur. Anketler, Instagram “Hikayeler” özelliği aracılığıyla kolayca oluşturulabilir ve kullanıcıların anlık geri bildirim almasını sağlar. İşte Instagramda anket yapma süreci:

Instagram Hikayesi Oluşturma: Instagram uygulamasını açın ve ana sayfanın sol üst köşesindeki kamera simgesine veya profil fotoğrafınızın sol alt köşesinde yer alan Hikaye ekle (+) simgesine dokunun. Bu, hikaye oluşturma arayüzünü açacaktır.

Fotoğraf veya Video Seçme: Hikaye için bir arka plan olarak kullanmak üzere cihazınızın galerisinden bir fotoğraf veya video seçebilir veya doğrudan uygulama üzerinden yeni bir fotoğraf/video çekebilirsiniz.

Anket Sticker'ını Ekleme: Ekranın üst kısmında yer alan çıkartma (sticker) simgesine dokunun. Açılan menüden "Anket" seçeneğini bulup seçin. Bu, hikayenize bir anket sticker'ı eklemenizi sağlar.

Anket Sorusu ve Seçenekleri Yazma: Anket sticker'ına dokunduktan sonra, anketiniz için bir soru yazın ve varsayılan "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini, sorunuza uygun seçeneklerle özelleştirin. Örneğin, "Bu kitabı okudunuz mu?" sorusu için "Evet" ve "Hayır" yerine "Okudum" ve "Okumadım" yazabilirsiniz.

Anketinizi Özelleştirme: Anket sticker'ını hikayenizde istediğiniz yere sürükleyebilir ve boyutunu ayarlayabilirsiniz. Böylece anketinizin hikayenizde nasıl görüneceğini tam olarak kontrol edebilirsiniz.

Hikayeyi Paylaşma: Anketiniz hazır olduğunda, ekranın altındaki "Hikayeni Paylaş" seçeneğine dokunarak hikayenizi ve içindeki anketi takipçilerinizle paylaşabilirsiniz.