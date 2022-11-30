Instagram Giriş Hareketlerinde Konum Doğru Mu?

Instagram’ı aktif olarak kullanan sayısız hesap bulunmaktadır. Pek çok kullanıcı ise giriş hareketlerindeki konumun doğru olmadığını ve bu durumu nasıl düzeltmesi gerektiğini bilmemektedir. Bu durum, uygulamanın en önemli güvenlik özelliklerinden biridir çünkü başka bir kişi hesabınıza ulaşmış olabilir. Eğer Instagram giriş hareketlerine girdiğinizde konumun yanlış olduğunu görüntülüyorsanız hesap güvenliğinizi arttırmak için konum bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz ancak giriş hareketlerini silemezsiniz. Giriş hareketlerinin görünmemesini istiyorsanız bu özelliği tamamen kaldırmanız gerekmektedir ancak bu durum güvenlik açısından sorun yaşamanıza neden olabilir. Instagram’ın önerdiği ise giriş hareketi konumun açık olarak kullanılması yönündedir.

Eğer hesabınızdaki konumun yanlış olduğunu görüntülediyseniz çift faktörlü koruma kısmını aktif hale getirin.

Ardından başka bir cihazdan giriş yapmak için telefonunuza mesaj gelmesini sağlayın.

Instagram Giriş Hareketleri Silme

INSTAGRAM GİRİŞ BİLGİLERİNİ SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Instagram giriş hareketlerini silme, bazı kullanıcıların merak ettiği konulardan biridir. Eğer giriş hareketlerini silmek istiyorsanız söylemeliyiz ki bu mümkün değildir. Uygulamanın bu özelliği, hesap kullanıcılarının güvenliğini üst seviyede tutmaktır.

Instagram Hesabıma Başkasının Girdiğini Nasıl Anlarım?

Instagram hesabınıza başkasının giriş yapmak istediği sırada sizlere uyarı gelmektedir. Çoğu zaman mail yolu ile bilgilendirme yapılır ve “Hesabınıza başka bir konum veya cihazdan giriş yapıldı.” şeklinde uyarı gelir. Bu durumda güvenliğiniz tehlike altında demektir. Hızlı bir şekilde şifrenizi değiştirmeniz gerekmektedir. Ardından tüm hesaplardan çıkış yap seçeneğini tıklayarak güvenliğinizi koruyabilirsiniz.

Instagram Verileri Nasıl Silinir?

Instagram verileri silmek, pek çok kullanıcının dönem dönem yaptığı bir işlemdir. Bu işlemi uygulama üzerinden yapmanız mümkündür değildir.

Telefonunuzun ayarlar bölümüne tıklayınız.

Karşınıza çıkan sayfada yer alan uygulamalar bölümüne giriniz.

Bu noktada pek çok uygulama karşınıza çıkacak. Instagram’ı bulun ve ardından verileri kolay bir şekilde silin.

Instagram Hareket Durumu Nedir?

Hareket durumu, Instagram’da etkileşim kurulan kişilerin aktif olup olmadığını görmenin en kolay yoludur. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, en son mesajlaştıkları kişilerin aktifliğini görüntüleyebilir. Bazı durumlarda ise kullanıcılar çevrimiçi görünmek istemeyebilir. Böyle bir durumda aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Instagram profil sayfasına tıklayın.

Profil sayfasının sağ üst köşesinde üst üste üç nokta veya yan yana üç nokta bulunmaktadır. Bu noktaya tıklayarak devam edin.

Seçenekler arasından ayarlar kısmına tıklayın.

Ardından gizlilik sekmesinden hareket duruma ulaşın.

Bu noktada hesabınızı çevrimiçi ya da çevrimdışı gösterebilirsiniz.

Bu birkaç adımı takip ederek hesabınızı çevrimdışı yapabilir, dilediğiniz zaman aynı adımları izleyerek hesabınızı çevrimiçi şekilde kullanabilirsiniz.