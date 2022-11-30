Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Instagram Giriş Hareketlerini Silme Nasıl Yapılır? Instagram Hareket Durumunu Göster Özelliği Nasıl Kaldırılır?
ABONE OL

Instagram giriş hareketlerini silme nasıl yapılır? Instagram hareket durumunu göster özelliği nasıl kaldırılır?

Dünya çapında büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Instagram, çeşitli özelliklerin bulunduğu sosyal paylaşım uygulamalarından biridir. Hikaye paylaşma, DM ile anlık mesajlaşma, fotoğraf ve video paylaşma gibi birbirinden farklı özelliklerin yer aldığı Instagram, hesap kullanıcılarının giriş hareketlerini kaydettiği için kullanıcıların nerede ve ne zaman hesaba giriş yaptığını görmesini sağlar. Bu sayede hesapların güvenliğini ön planda tutup, kullanıcıların hesaplarını kontrol etmesine zemin hazırlar. Bazı kullanıcılar ise hareket durumlarını kapatmak isteyebilir. İsteğe bağlı pasif hale getirilen Instagram giriş hareketleri, kaydedilmeyebilir. Peki, Instagram giriş hareketleri silme nasıl yapılır? Instagram hesabıma başkasının girdiğini nasıl anlarım? Instagram verileri nasıl silinir? Tüm bu soruların cevabını merak ediyorsanız sizler için hazırladığımız içeriği inceleyebilir, hesap hareketlerinizi dilediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz.

Instagram Giriş Hareketlerini Silme Nasıl Yapılır? Instagram Hareket Durumunu Göster Özelliği Nasıl Kaldırılır?

Instagram Giriş Hareketlerinde Konum Doğru Mu?

Instagram’ı aktif olarak kullanan sayısız hesap bulunmaktadır. Pek çok kullanıcı ise giriş hareketlerindeki konumun doğru olmadığını ve bu durumu nasıl düzeltmesi gerektiğini bilmemektedir. Bu durum, uygulamanın en önemli güvenlik özelliklerinden biridir çünkü başka bir kişi hesabınıza ulaşmış olabilir. Eğer Instagram giriş hareketlerine girdiğinizde konumun yanlış olduğunu görüntülüyorsanız hesap güvenliğinizi arttırmak için konum bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz ancak giriş hareketlerini silemezsiniz. Giriş hareketlerinin görünmemesini istiyorsanız bu özelliği tamamen kaldırmanız gerekmektedir ancak bu durum güvenlik açısından sorun yaşamanıza neden olabilir. Instagram’ın önerdiği ise giriş hareketi konumun açık olarak kullanılması yönündedir.

  • Eğer hesabınızdaki konumun yanlış olduğunu görüntülediyseniz çift faktörlü koruma kısmını aktif hale getirin.
  • Ardından başka bir cihazdan giriş yapmak için telefonunuza mesaj gelmesini sağlayın.

Instagram Giriş Hareketleri Silme

Instagram giriş hareketlerini silme, bazı kullanıcıların merak ettiği konulardan biridir. Eğer giriş hareketlerini silmek istiyorsanız söylemeliyiz ki bu mümkün değildir. Uygulamanın bu özelliği, hesap kullanıcılarının güvenliğini üst seviyede tutmaktır.

Instagram Hesabıma Başkasının Girdiğini Nasıl Anlarım?

Instagram hesabınıza başkasının giriş yapmak istediği sırada sizlere uyarı gelmektedir. Çoğu zaman mail yolu ile bilgilendirme yapılır ve “Hesabınıza başka bir konum veya cihazdan giriş yapıldı.” şeklinde uyarı gelir. Bu durumda güvenliğiniz tehlike altında demektir. Hızlı bir şekilde şifrenizi değiştirmeniz gerekmektedir. Ardından tüm hesaplardan çıkış yap seçeneğini tıklayarak güvenliğinizi koruyabilirsiniz.

Instagram Verileri Nasıl Silinir?

Instagram verileri silmek, pek çok kullanıcının dönem dönem yaptığı bir işlemdir. Bu işlemi uygulama üzerinden yapmanız mümkündür değildir.

  • Telefonunuzun ayarlar bölümüne tıklayınız.
  • Karşınıza çıkan sayfada yer alan uygulamalar bölümüne giriniz.
  • Bu noktada pek çok uygulama karşınıza çıkacak. Instagram’ı bulun ve ardından verileri kolay bir şekilde silin.

Instagram Hareket Durumu Nedir?

Hareket durumu, Instagram’da etkileşim kurulan kişilerin aktif olup olmadığını görmenin en kolay yoludur. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, en son mesajlaştıkları kişilerin aktifliğini görüntüleyebilir. Bazı durumlarda ise kullanıcılar çevrimiçi görünmek istemeyebilir. Böyle bir durumda aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

  • Instagram profil sayfasına tıklayın.
  • Profil sayfasının sağ üst köşesinde üst üste üç nokta veya yan yana üç nokta bulunmaktadır. Bu noktaya tıklayarak devam edin.
  • Seçenekler arasından ayarlar kısmına tıklayın.
  • Ardından gizlilik sekmesinden hareket duruma ulaşın.
  • Bu noktada hesabınızı çevrimiçi ya da çevrimdışı gösterebilirsiniz.

Bu birkaç adımı takip ederek hesabınızı çevrimdışı yapabilir, dilediğiniz zaman aynı adımları izleyerek hesabınızı çevrimiçi şekilde kullanabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Instagram Giriş Bilgilerini Silme İşlemi Nasıl Yapılır? Telefondan ve PC’den Instagram Giriş Bilgilerini Cihazdan Kaldırma
TEKNOLOJİ Instagram giriş bilgilerini silme işlemi nasıl ...
Instagram Bağlı Hesap Silme Nasıl Yapılır? Instagram’a Bağlı Olan Hesaplar Nasıl Silinir?
TEKNOLOJİ Instagram bağlı hesap silme nasıl yapılır?
Instagram Arama Önerilerini Silme Nasıl Yapılır? Instagram Harf Arama Geçmişi Nereden Silinir?
TEKNOLOJİ Instagram arama önerilerini silme nasıl yapılır?
Twitter'da karakter sayısı artıyor
TEKNOLOJİ 5 yıl sonra karakter sayısı artıyor
Elon Musk Apple'a savaş açtı
TEKNOLOJİ Elon Musk Apple'a savaş açtı
Instagram'da Toplu Mesaj Silme Nasıl Yapılır? Instagram DM'leri Mesajları Toplu Olarak Nasıl Silinir?
TEKNOLOJİ Instagram'da toplu mesaj silme nasıl yapılır?
Instagram Keşfet Geçmişi Sıfırlama ve Silme: Instagram'da Keşfet Sıfırlama Ayarı Nasıl Yapılır?
TEKNOLOJİ Instagram keşfet geçmişi sıfırlama ve silme
Instagram Kaydedilenler Toplu Silme Nasıl Yapılır? Instagram Kaydedilenler Arşivi Nasıl ve Nereden Silinir?
TEKNOLOJİ Instagram kaydedilenler toplu silme nasıl yapılır?
Google Smart Lock ile Kaydedilen Kaydedilen Instagram Hesabı Nasıl Silinir? Google Hesabında Şifresi Kayıtlı Instagram Hesabı Nasıl Silinir?
TEKNOLOJİ Google Smart Lock ile kaydedilen kaydedilen Instagram ...
Siber Pazartesi nedir? Siber Pazartesi indirimleri ne zaman, hangi tarihte bitiyor?
TEKNOLOJİ Siber Pazartesi nedir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.