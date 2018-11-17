Fotoğraf ve video payklaşım temelli sosyal ağ Instagram, aktif kullanıcı sayısı bazında dünyanın en popüler uygulamalarından, sosyal ağlarından birisi haline geldi.

Profesyonel sosyal medya hizmetleri sunan Crovu, fotoğraf paylaşımı ile sınırladığı konseptine videoyu ekleyen, hikaye özelliği ile sosyal medya algısına yeni bir boyut kazandıran Instagram ile ilgili güncel istatistikleri derledi. İşte Instagram ile ilgili bilinmesi gereken temel rakamlar...

1- 800 MİLYON AKTİF KULLANICI

Facebook ve Youtube’un ardından, sosyal medya platformları içinde zirvede yer alan Instagram’ın aylık 800 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Türkiye’deki aktif Instagram kullanıcısı sayısı ise 30 milyonun üzerinde. Türk Instagram kullanıcılarının yüzde 62’si, 18-34 yaş aralığında. Bu özelliğiyle Instagram, kitlesel bir pazarlama çalışması için olmazsa olmaz bir sosyal platform olarak kabul ediliyor.

2- HER GÜN 95 MİLYON FOTOĞRAF

Instagram’da her gün, dünya genelinde 95 milyon fotoğraf yükleniyor. Videolar ve hikayeler ile birlikte ortaya çıkan içerik ve etkileşim ise bambaşka noktada. Instagram’da beğeni tuşuna ise her gün 4.2 milyar kere dokunuluyor. İçeriğin her şey olduğu dijital dünyada, kullanıcı bazlı görsel içeriklerin merkezi olarak ifade edilen Instagram, pazarlamada görsel dili kullanan markalar için diğerlerine nazaran daha da önemli hale geliyor.

3- GÜNDE ORTALAMA 15 DAKİKA

Instagram kullanıcılarıyla ilgili araştırma sonuçlarına bakıldığında, kullanıcı bazında uygulamada geçirilen günlük süre 15 dakika. Sosyal platformlarda harcanan toplam zaman ise ortalama 130 dakika olarak ifade ediliyor. Instagram bu rakamlarla, dijital içerik tüketim alışkanlıkları içinde de önemli bir paya sahip.

4- GENÇLERİN FAVORİSİ

Instagram kullanıcılarının demografik özelliklerine bakıldığında, ilginç bir yaş ortalaması görülüyor. 35 yaşın altındaki Instagram kullanıcılarının oranı tam yüzde 90. Diğer bir deyişle Instagram Y ve Z kuşağının favori sosyal ağı konumunda. Özellikle Facebook, kullanıcılarının yaş ortalamasının artışından ötürü son dönemde dikkat çekiyor. Demografik grafikte genç ve orta yaş kitlesinin ağır bastığı bu veri, hedef kitlesinde gençler ağırlıkta olduğu markalar için daha da öne çıkıyor.

5- HİKAYELER İLE ZİRVEDE

Sosyal medya ajansı Crovu.co’nun derlediği verilerde, ABD’de yapılan araştırmalarda, gençlerin en çok sevdiği ve favorisi olarak gördüğü sosyal ağlara da yer verildi. Araştırmanın sonucunda gençler içinde yüzde 24’lük bir kesim, Instagram’ın favori sosyal ağı olduğunu söylüyor.

Bu durum, Türkiye için de geçerli ve hatta daha yüksek bir bağlılık oranına sahip. Hatta "Hikayeler" özelliğinin duyurulduğu günden beri Instagram, Türkiye’deki konumunu zirveye taşıdı. Bu yüzden de birçok marka, reklam bütçelerindeki en büyük pastayı Instagram reklamları ve Instagram odaklı ‘influencer’ pazarlama çalışmalarına ayırıyor.

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