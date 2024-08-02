Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!

Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Instagram'ın Bilgi Teknolojileri Başkanlığı (BTK) tarafından erişime engel getirildi.

Geçtiğimiz günlerde Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin İran’da suikaste uğramasının ardından Instagram’ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediği iddia edilmişti.

Daha önce de şirketin Instagram ve Threads platformları arasındaki veri paylaşımını engellemeyi amaçlayan geçici bir tedbir uygulamıştı. Şirketin baskın piyasa pozisyonunu kötüye kullanma ihtimalini araştırırken, aralık ayında, yetkililer Facebook ana şirketi Meta’yı sosyal medya platformları Instagram ve yeni Threads arasında olası bir rekabet hukuku ihlali nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

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Şu anki engel için resmi bir açıklama olmamakla birlikte, Instagram’ın ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Ancak bu gelişme, Türkiye’de geniş yankı uyandırdı ve kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Instagram’ın neden kapatıldığına dair daha fazla bilgi bekleniyor.

Bu haber, Türkiye dışındaki haber kaynaklarına da yansıdı ve dünya genelinde ilgi çekti. Sosyal medya devinin kapatılması, teknoloji dünyasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İşte detaylar:

REKABET'E AYKIRI DAVRANIŞ İDDİASI

REUTERS;

Reuters’ın haberine göre, Türkiye, Threads-Instagram veri paylaşımı üzerinden Meta'ya karşı harekete geçti. Türkiye'nin rekabet otoritesi Pazartesi günü Meta Platforms Inc'e, şirketin hakim pazar konumunun olası kötüye kullanımını araştırırken Instagram ve Threads platformları arasındaki veri paylaşımını engellemeyi amaçlayan bir ihtiyati tedbir uyguladı.