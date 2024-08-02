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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı! - Dünya basınında Türkiye'deki Instagram engeli nasıl yansıdı? - Teknoloji Haberleri

        Dünya basınında Türkiye'deki Instagram engeli nasıl yansıdı?

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişimi engelledi. Bu karar, dünya genelinde haber kaynakları tarafından yakından takip edildi ve çeşitli tartışmalara yol açtı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 10:05 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:12
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        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
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        Dünya çapında en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Instagram'ın Bilgi Teknolojileri Başkanlığı (BTK) tarafından erişime engel getirildi.

        Geçtiğimiz günlerde Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin İran’da suikaste uğramasının ardından Instagram’ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediği iddia edilmişti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

        Daha önce de şirketin Instagram ve Threads platformları arasındaki veri paylaşımını engellemeyi amaçlayan geçici bir tedbir uygulamıştı. Şirketin baskın piyasa pozisyonunu kötüye kullanma ihtimalini araştırırken, aralık ayında, yetkililer Facebook ana şirketi Meta’yı sosyal medya platformları Instagram ve yeni Threads arasında olası bir rekabet hukuku ihlali nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

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        Şu anki engel için resmi bir açıklama olmamakla birlikte, Instagram’ın ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Ancak bu gelişme, Türkiye’de geniş yankı uyandırdı ve kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Instagram’ın neden kapatıldığına dair daha fazla bilgi bekleniyor.

        Bu haber, Türkiye dışındaki haber kaynaklarına da yansıdı ve dünya genelinde ilgi çekti. Sosyal medya devinin kapatılması, teknoloji dünyasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İşte detaylar:

        REKABET'E AYKIRI DAVRANIŞ İDDİASI

        REUTERS;

        Reuters’ın haberine göre, Türkiye, Threads-Instagram veri paylaşımı üzerinden Meta'ya karşı harekete geçti. Türkiye'nin rekabet otoritesi Pazartesi günü Meta Platforms Inc'e, şirketin hakim pazar konumunun olası kötüye kullanımını araştırırken Instagram ve Threads platformları arasındaki veri paylaşımını engellemeyi amaçlayan bir ihtiyati tedbir uyguladı.

        İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMALARI

        REDDIT;

        Önde gelen kullanıcıların paylaştığı geniş ve ilginç içerikleri olan bir haber, tartışma ve sosyal medya platformu olan Reddit'te de 'Türkiye Instagram'ı engelledi' başlığının altında hem Türk hem de yabancı kullanıcılar tarafından tartışmalar gerçekleşti. Gönderilerde bazıları bu engelin doğru olduğunu savurunurken, bazı kullanıcılar ise ifade özgürlüğünün engellenmesi olarak yorumluyorlar.

        ECONOMICTIMES

        Economictimes'da çıkan haberde ise, Türkiye Instagram platformuna erişimi engelliyor ama hiçbir gerekçe göstermiyor. Bilgi teknolojisi düzenleyicisi Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sosyal medya platformu Instagram'a erişimi engellediğini, yasağın nedenini veya süresini belirtmeden platformun mobil uygulamasını da erişilemez hale getirdiğini söyledi" ifadeleri kullanıldı.

        ORGANIZER;

        Organizer'ın internet sitesinde ise haber "Türkiye, Hamas lideri Haniye için hükümet yetkilisinin taziye paylaşımını platform tarafından engellenmesinin ardından Instagram'ı yasakladı

        Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos tarihli kararı internet sitesinde yayınladı" ifadeleri ile verilmiş.

        FRANCE 24

        Fransız haber kanalı France 24'te ise haber şu şekilde yer aldı: Ulusal iletişim otoritesi, üst düzey bir Türk yetkilinin ABD şirketine yönelik sansür suçlamalarının ardından Cuma günü Türkiye'nin Instagram sosyal medya ağına erişimi engellediğini söyledi.

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