Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Facebook bünyesindeki popüler sosyal paylaşım platformu Instagram’ın gelirleri, dünyanın en büyük online video platformu YouTube’u da solladı. Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre 2019 yılında Instagram uygulamasının reklamlardan elde ettiği gelir 20 milyar dolara ulaştı.

Google’ın çatı kuruluşu Alphabet’in haftabaışında duyurduğu 2019 ıyılı finansal sonuçlarında ilk kez yer verdiği YouTube’un reklamlardan elde ettiği yıllık toplam satış geliri ise 15.1 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Böylece Facebook’un 2012 yılında 1 milyar dolara satın alarak bünyesine kattığı Instagram’ın reklam gelirleri YouTube’a 5 milyar dolar fark attı. Böylece Instagram, sosyal ağlar arasında gittikçe artan popülerliğini finansal başarı alanına da taşımış oldu.

GÜNLÜK KAZANCI 328 MİLYON TL!

Toplam kullanıcı sayısı 1 milyarı aşan Instagram’ın günlük aktif kullanıcı sayısı, 500 milyonu geçmiş durumda. Google bünyesindeki YouTube’un kullanıcı sayısı ise 2 milyarın üzerinde. Böylece 2010 yılında kurulan Instagram, 2005 yılında açılan YouTube’ın yarısı kadar kullanıcısı olmasına karşın, yüzde 33 daha fazla para kazandıran bir platform haline geldi.

Instagram'ın bir yılda reklamlardan kazandığı paraya TL cinsinden bakıldığında ise şirketin yıllık kazancı 120 milyar TL'yi, günlük geliri ise 328 milyon TL'yi bulmuş durumda.

FACEBOOK'U SOLLADI

2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram, 2012 yılında Facebook tarafından satın alınmıştı. Sosyal ağın kurucuları, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ile yaşadıkları sorunlar nedeniyle, kurdukları şirketten ayrılmıştı.

Instagram’a son yıllarda artan ilgi, kullanıcı sayılarına da yansımış durumda. Aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı aşan Instagram’da Türkiye 38 milyon hesap ile platformda en çok kullanıcısı olan 6. ülke konumunda.

Hatta rakamlara 2020 Ocak ayı itibariyle bakıldığında, Türkiye’de Instagram kullanıcı sayısı, son yıllarda veri skandallarıyla sarsılan Facebook'un kullanıcı sayısını (37 milyon) da geçti.