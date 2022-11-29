Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Instagram Kaydedilenler Toplu Silme Nasıl Yapılır? Instagram Kaydedilenler Arşivi Nasıl ve Nereden Silinir?
ABONE OL

Instagram kaydedilenler toplu silme nasıl yapılır? Instagram kaydedilenler arşivi nasıl ve nereden silinir?

Instagram şüphesiz en sevilen sosyal ağlardan biri. Aslında, her gün bu sosyal resim ve video ağı aracılığıyla, içeriği bizi ilgilendiren birçok profile erişiyoruz. Instagram içerisinde hemen hemen her konuda içerik bulabiliriz ve bu içeriklere tekrar ulaşmanın en yaygın yollarından biri onları kaydetmektir.

Instagram Kaydedilenler Toplu Silme Nasıl Yapılır? Instagram Kaydedilenler Arşivi Nasıl ve Nereden Silinir?

Eskiden kullanıcılar bir Instagram profilinde beğendiği bir görüntüyü kaydetmek için bir ekran görüntüsü alırdı. Ancak artık bu yöntem çoktan tarih oldu bile. Instagram'da gördüğünüz bir fotoğrafı kaydetmek istiyorsanız görüntüyü koleksiyona kaydederek istediğiniz zaman görebilme seçeneğiniz vardır. Bu durumda kullanıcıların en çok merak ettiği konu kaydedilen gönderilerin nasıl silineceğidir. Peki, Instagram'da kaydedilen videolar nasıl silinir? İşte Instagram arşiv silmenin yolu.

Instagram Kaydedilenler Toplu Silme

Çoğu sosyal medya sitesi ve video paylaşım uygulaması, gönderileri daha sonra görebilmeniz veya izleyebilmeniz için kaydetme seçeneği içerir. Aynı şekilde Instagram, kullanıcıların gönderileri (hem fotoğraf hem de video) ve reels videoları kaydetmelerine olanak tanır. Şaşırtıcı bir şekilde, birçok insan Instagram'da karşılaştıkları hemen hemen her gönderiyi kaydetme alışkanlığına sahiptir. Sonuç olarak zamanla Instagram hesaplarında binlerce kaydedilmiş gönderiye sahip olurlar.

Android: Kaydedilmiş tüm gönderilerinizi Android cihazlardaki Instagram'da bir kerede silemezsiniz. Bunun nedeni, Android için Instagram'ın tüm kayıtlı gönderileri aynı anda seçme ve silme seçeneğine sahip olmamasıdır. Bunun yerine, Android kullanıcılarının kaydedilen tüm gönderileri tek tek manuel olarak seçmeleri ve ardından işaretlerini kaldırmaları gerekir. Çok sayıda kayıtlı gönderiyle uğraşıyorsanız ve hepsinin işaretini aynı anda kaldırmak istiyorsanız, bu can sıkıcı ve stresli olabilir.

  • Instagram uygulamasında profil sekmesine gidin.
  • Sağ üst köşedeki Menü düğmesine dokunun ve "Kaydedilenler"i açın.
  • "Tüm Gönderiler"e gidin ve gönderiler dizininde (ızgara simgesi) olduğunuzdan emin olun.
  • Sağ üstteki 3 noktalı düğmeye ve ardından “Seç”e dokunun.
  • Bir kerede kaydetmekten vazgeçtiğiniz tüm gönderileri seçebilirsiniz.
  • En alttaki "Kaydedilenlerden kaldır"a dokunun ve ardından onları silmek için tekrar "Kaydet"e dokunun.

iPhone: iPhone için Instagram uygulaması, kaydedilen tüm gönderileri aynı anda kaldırma olanağı sunar. Tek tek uğraşmadan tüm gönderileri bir kerede silebileceğiniz için bu oldukça pratik bir özelliktir. Ayrıca isterseniz kaldırmak istediğiniz gönderileri manuel olarak da seçebilirsiniz.

  • Instagram uygulamasının en son sürümünü çalıştırdığınızdan emin olun.
  • Instagram'ı açın ve sağ alt köşedeki profil sekmesine dokunun.
  • Sağ üstteki Menü düğmesine dokunun ve "Kaydedilenler"e gidin.
  • Kaydedilenler altında, tüm kayıtlı gönderilerinizi bulmak için "Tüm Gönderiler" dizinini açın.
  • Sağ üst köşedeki üç nokta düğmesine (3 noktalı simge) dokunun ve “Seç” seçeneğine dokunun.
  • Tüm Instagram gönderilerini bir kerede kaydetmekten vazgeçmek için sağ üstteki “Tümünü Seç” seçeneğine dokunun. Kayıtlı tüm gönderileriniz seçilecektir, saklamak istediklerinizin işaretini kaldırabilirsiniz.
  • Alt kısımdaki "Kaydet" düğmesine dokunun. Ardından, seçiminizi onaylamak için tekrar “Kaydet”e basın.

Atmanız gereken adımların hepsi bu şekildedir. Herhangi bir koleksiyondaki gönderinin, tüm gönderilerin yer aldığı kısımdan da kaldırılacağını unutmayın.

Masaüstü: Instagram, kayıtlı gönderilerinizi bilgisayarınızdaki bir web tarayıcısında görüntülemenize izin verir. Kaydedilen gönderileri toplu olarak silme seçeneği yoktur. Ancak belli bir koleksiyondaki tüm gönderileri silmeniz mümkündür.

  • Bilgisayarınızdaki bir tarayıcıda instagram.com'u ziyaret edin ve henüz yapmadıysanız Instagram hesabınızda oturum açın.
  • Sağ üst köşedeki profil fotoğrafınıza tıklayın ve "Kaydedilenler"i seçin.
  • Kayıtlı sekmesinde silmek istediğiniz koleksiyonu açın.
  • Koleksiyona girdikten sonra sağ üst köşedeki üç nokta düğmesine (3 noktalı simge) tıklayın.
  • “Koleksiyonu Sil”e tıklayın ve ardından silmek için tekrar “Sil”e tıklayın.

Son olarak Instagram kaydedilenler toplu silme işlemi yaparken eğer bir koleksiyonu silerseniz sadece o koleksiyonda kalan fotoğraflar ve videolar ortadan kalkacaktır. Bu gönderilere istediğiniz zaman “Tüm Gönderiler” dizininden erişebilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Google Smart Lock ile Kaydedilen Kaydedilen Instagram Hesabı Nasıl Silinir? Google Hesabında Şifresi Kayıtlı Instagram Hesabı Nasıl Silinir?
TEKNOLOJİ Google Smart Lock ile kaydedilen kaydedilen Instagram ...
Siber Pazartesi nedir? Siber Pazartesi indirimleri ne zaman, hangi tarihte bitiyor?
TEKNOLOJİ Siber Pazartesi nedir?
Dünyada en çok kullanılan 10 şifre! Kırılma süreleri yalnızca 1 saniye!
TEKNOLOJİ Dünyada en çok kullanılan 10 şifre! Kırılma süreleri ...
Elon Musk DUYURDU: İşte Yeni Twitter 2.0 ve Özellikleri! 'Twitter 2.0 Her Şeyin Uygulaması' nedir ve özellikleri nelerdir, kimler kullanabilecek?
TEKNOLOJİ Yepyeni Twitter 2.0 özellikleri resmen duyuruldu!
Binlerce Apple çalışanı protestoda
TEKNOLOJİ 6 milyon adede yakın üretim kaybı yaşayacak
Teknoloji dünyasına dair küçük bir tur: Son gelişmeler insanı hem hayrete düşürüyor hem ürkütüyor
TEKNOLOJİ Yapay zeka destekli sanal insan genel müdür olarak ...
Çoğunluk 'Evet' dedi, Elon Musk tarih verdi: Twitter'da genel af ne zaman başlıyor?
TEKNOLOJİ Çoğunluk 'Evet' dedi, Elon Musk genel af için tarih ...
WhatsApp anket nasıl açılır ve kapatılır? WhatsApp'ın yeni özelliği anket nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır?
TEKNOLOJİ WhatsApp anket nedir ve nasıl kullanılır?
Elon Musk duyurdu: Twitter'da yeni dönem başlıyor! Artık gri, altın ve mavi tik kullanılacak!
TEKNOLOJİ Twitter'da artık gri, altın ve mavi tik kullanılacak!
İnstagram Hesap Kurtarma Linki 2022: Instagram Hesabım Çalındı Nasıl Geri Alabilirim? (İnstagram Hesap Kurtarma)
TEKNOLOJİ Instagram hesabı çalınanlar dikkat!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.