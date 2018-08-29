En çok sosyal medya platformlarından biri olan Instagram’da mavi tiklı hesaplar oldukça nadir görünür. Bazı büyük markaların ve fenomenlerin bile mavi tıkının olmaması bu işareti oldukça değerli yapıyor, bu yüzden de kullanıcıların ona sahip olmak için hiçbir masraftan ve uğraştan kaçınmamalarına sebep oluyordu.

Mavi tık işareti aslında hesabın onaylı olduğu anlamına geliyor. Instagram ise uygulamaya kullanıcıların bu işareti almalarını kolaylaştıracak bir özellik ekledi. Yenilikle birlikte herkes mavi tik için kolayca başvuru yapabilecek. Bunun için öncelikler ‘Ayarlar’ bölümünde ‘Onaylı Hesap Başvuru’ kısmına girmeniz gerekiyor. Uygulama sizden kullanıcı adınızı ve tam adınızı isteyecek. Ardından adınızın ve soyisminin bu olduğunu kanıtlamak için kimlik, ehliyet, pasaport gibi resmi bir belgenin fotoğrafını çekip göndermeniz gerek. Bu belgeler profilinizde gösterilmeyecek. Amaç sadece adınızın doğruluğunu teyit etmek.

Bu aşamadan sonra yapmanız gereken tek şey Instagram’ın onayını beklemek. Eğer reddedildiyseniz 30 gün sonra tekrar başvurabilirsiniz. Instagram’ın hesap onayı için ünlü kişilere ve global markalara öncelik verdiğini de söyleyelim.

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