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Instagram’da artık gönderiler ileri tarih planlaması yapılarak paylaşılabilecek!

Instagram, yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu yeni özellik ‘zamanlama’ olarak geçiyor. Kullanıcılar gönderilerini ve reels videolarını hazırlayıp zamanlayıcıda ayarlayarak ileriki tarihte paylaşabilecek.

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  • Instagram’da yeni özellik ‘İleri Tarihli Gönderi’ Instagram zamanlayıcı özelliği geliyor!

    Instagram’ın yeni özelliği özellikle içerik üreticileri ve sosyal medya yöneticilerinin işlerini kolaylaştıracak gibi duruyor. Gönderiler ve videolar istenilen zamana göre planlanıp ayarlanarak paylaşılabilecek.
  • Instagram’da yeni özellik ‘İleri Tarihli Gönderi’ Instagram zamanlayıcı özelliği geliyor!

    Sosyal medya platformu Meta sözcüsü yaptığı açıklamada küresel kullanıcıların bir kısmında bu özelliğin test edildiğini söyledi.

    Zamanlama uygulamasının ne zaman herkese açılacağı hakkında henüz bir bilgi verilmedi.
  • Instagram’da yeni özellik ‘İleri Tarihli Gönderi’ Instagram zamanlayıcı özelliği geliyor!

    İçerik üreticileri ve sosyal medya yöneticileri Instagram gönderilerini planlı bir şekilde paylaşmak için farklı araçlar kullanmak zorunda kalıyorlardı. Instagram ise yeni özelliği ile bu durumu bitirmeyi planlıyor.
  • Instagram’da yeni özellik ‘İleri Tarihli Gönderi’ Instagram zamanlayıcı özelliği geliyor!

    Twitter’da özelliği kullanabilen kullanıcılardan olan Matt Navarra ve WFBrother ekran görüntüleri ile yeni özelliği paylaştılar.

    Görüntülere göre Instagram’da gönderiyi paylaşmadan önce ‘Gelişmiş Ayarlar’ bölümünde zaman planlayıcısı yer alıyor. Bu özellik ile gönderiler 90 gün sonraya kadar planlanabiliyor. Şu anda deneme sürecinde olan bu yenilik birkaç kullanıcı üzerinde test ediliyor ve kullanıcılar tarafından da fark ediliyor.
  • Instagram’da yeni özellik ‘İleri Tarihli Gönderi’ Instagram zamanlayıcı özelliği geliyor!

    ZAMANLAYICI NASIL KULLANILIR?

    - İlk olarak paylaşmak istediğiniz görüntü veya videoyu Instagram'a aktarın.

    -Gönderinizi paylaşmadan önce alt kısımda yer alan "Gelişmiş Ayarlar" seçeneğine tıklayın.
  • Instagram’da yeni özellik ‘İleri Tarihli Gönderi’ Instagram zamanlayıcı özelliği geliyor!

    - Gelişmiş Ayarlar bölümünde erişime açık olan kişilerde "Bu gönderiyi planlama (Schedule this post)" seçeneği görünür.

    -Bu seçeneği aktifleştirin ve ardından zamanlayıcı bölümüne geçin.
  • Instagram’da yeni özellik ‘İleri Tarihli Gönderi’ Instagram zamanlayıcı özelliği geliyor!

    - Zamanlayıcı kısmından tarih ve saati ayarlayın, ardından kaydedin.

    - En uzun zamanlama süresi 90 güne kadardır.

 

 

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