İnternet abone sayısı 93,3 milyon oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’nun (BTK) 2023 yılı elektronik haberleşme sektörü verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’de mobil şebeke abone sayısının 92 milyon 900 bin 137’ye ulaştığını, sabit şebeke abone sayısının ise 9 milyon 396 bin 107 olduğunu vurgulayarak, “2023 yılı itibariyle ülkemizde internet kullanım oranı son 4 yılda yüzde 15,7 artarak yüzde 87,1’e ulaştı. Nüfusumuzun internet kullanımı ise dünya ortalaması yüzde 67’nin oldukça üzerindedir. Ülkemizdeki internet kullanım oranı son 4 yılda yüzde 15,7 artmıştır. Haberleşme ve iletişim alanında yaptığımız yatırımlarla Türkiye’de iletişim altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

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Hızla gelişen ve değişen dünyada bağlantının herkes için hayati önem taşıdığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Dünya genelinde yaklaşık 5 milyar insan internet teknolojilerini kullanıyor. Son 22 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız 275 milyar dolar yatırım ile Türkiye bu alanda önemli gelişmeler kat etti. Sabit ve mobil genişbant internet abone sayımız geçen yıla göre yüzde 2,9 artarak toplamda 93,3 milyona ulaştı. Bunların 73 milyon 715 bin 377’si mobil, 19 milyon 600 bin 230’u sabit ve 6 milyon 753 bin 379’u fiber abonesidir” diye konuştu.

"TÜRKİYE OECD ÜLKELERİ İÇİNDE SABİT İNTERNET YAYGINLIĞI EN ÇOK ARTAN ÜLKE OLMUŞTUR"

Genişbant abonelerinin çoğunluğunu mobil genişbant abonelerinin oluşturduğunu belirten Uraloğlu, 2009 yılında başlayan 3G ve 2016 yılında başlayan 4,5G hizmeti ile mobil genişbant abone sayısının hızla arttığı ve 2023 yılı sonunda 73,7 milyon aboneye, toplam genişbant abone sayısının yüzde 79’una ulaştığını söyledi. Türkiye ve Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkelerinde sabit genişbant yaygınlığındaki artışlar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, “Türkiye OECD ülkeleri içinde 2022-2023 yılları arasındaki bir yıllık süreçte sabit internet yaygınlığı en çok artan ülke oldu. Bu dönemde yıllık ortalama yaygınlık artışı yüzde 1,7 iken ülkemizde bu oran yüzde 2,2 olarak gerçekleşmiştir” şeklinde konuştu.