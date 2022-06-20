Internet Explorer için mezar taşı yaptırdı

HABERTURK.COM

Microsoft, geçtiğimiz çarşamba itibarıyla Internet Explorer'ın fişini resmen çekti. ABD'li dev, diğer tarayıcısı Edge'e yönelirken Güney Koreli yazılım mühendisi Jung Ki-young yaklaşık 27 yıl boyunca hizmette kalan tarayıcı için bir mezar taşı hazırlattı.

330 dolara mal olan mezar taşında Internet Explorer'ın çıkış ve kapanış tarihleriyle beraber 'Diğer tarayıcıları indirmek için iyi bir araçtı' ifadeleri yer aldı. Jung Ki-young Internet Explorer'ın kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu ancak aralarında 'sevgi-nefret' ilişkisi olduğunu belirtti. Tarayıcının ağırlığı nedeniyle sık sık sıkıntı yarattığını sözlerine ekledi.

SON SÜRÜMÜ 2013'TE YAYIMLANDI

Microsoft Internet Explorer’ın ilk versiyonunu 16 Ağustos 1995 tarihinde yayınlamıştı. İlk versiyonu Windows 95 ile birlikte kullanıcılara sunulan tarayıcının son sürümü olan Internet Explorer 11 ise Windows 8.1 ile birlikte 17 Ekim 2013 tarihinde kullanıma açılmıştı.

2010 yılından önce yüzde 60'ın üzerinde olan Internet Explorer'ın pazar payı 2020'den itibaren yüzde 1'in altına gerilemişti.