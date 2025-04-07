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        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet İnternete cep'ten bağlanıyoruz - Kullanıcıların yüzde 96,9’u internete erişim için cep telefonu kullanıyor - Teknoloji Haberleri

        Kullanıcıların yüzde 96,9’u internete erişim için cep telefonu kullanıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de 80,7 milyon kişi cep telefonu kullandığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzde 96,9'unun internete erişim için herhangi bir cep telefonu kullandığını belirterek "Günlük ortalama 4 saat 4 dakikayı cep telefonlarımız aracılığıyla internette geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 11:27 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:27
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital 2025 Türkiye raporunda yer alan mobil kullanım verilerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 2025 yılı itibarıyla Türkiye nüfusunun 87,6 milyona ulaştığını belirterek, “Nüfusumuzun yüzde 92,1’ine denk gelen 80,7 milyon kişi cep telefonu kullanıyor” ifadelerini kullandı.

        İNTERNET KULLANICILARININ YÜZDE 97,8'SI CEP TELEFONUNA SAHİP

        İnternet kullanan kişi sayısının nüfusun yüzde 88,3’ünü oluşturduğunu belirten Uraloğlu, “Ülkemizde 77,3 milyon internet kullanıcısı var. Söz konusu rapora göre 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzde 97,6’sı cep telefonuna; yüzde 62,8’i ise masaüstü veya dizüstü bilgisayara sahip” açıklamasında bulundu.

        Bakan Uraloğlu ayrıca, 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzde 96,9’unun internete erişim için herhangi bir cep telefonu kullandığını belirterek bunu yüzde 95,2 ile akıllı telefonların takip ettiğini de ifade etti.

        İNTERNETTE GEÇİRİLEN SÜRENİN YÜZDE 56,3'Ü MOBİL

        İnternette geçirilen sürenin ise günlük ortalama 7 saat 13 dakikaya ulaştığını anlatan Bakan Uraloğlu, “Bu sürede mobilin payı yüzde 56.3. Yani günlük ortalama 4 saat 4 dakikayı cep telefonlarımız aracılığıyla internette geçiriyoruz. Bilgisayarlarda ve tabletlerde geçirilen günlük süre ise 3 saat 9 dakika” dedi. Uraloğlu ayrıca Türkiye’deki web trafiğinin ise yüzde 73,1’inin cep telefonlarının oluşturduğunu belirterek en yakın takipçisi dizüstü ve masaüstü bilgisayarların payının yüzde 25,5 olduğunu da bildirdi.

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