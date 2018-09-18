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7 - Screen Time:

Apple, kullanıcılarının telefon ve tabletinde ne kadar ve nasıl zaman geçirdiğini anlamasını sağlamak için Screen Time’i ekledi. Ayarlar menüsünden açabileceğiniz Screen Time sayesinde dakikası dakikasına ne yaptığınızı bilebileceksiniz. Screen Time’in sunduğu bir başka faydalı özellik, belirli uygulamaları kendi ayarladığınız belli bir saatten sonra kilidini açması. Böylece kendinizi daha rahat frenleyebileceksiniz.