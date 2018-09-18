Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 12, büyük bir bekleyişin ardından iPhone, iPad ve iPod’lar için yayınlandı. iOS 11’in çalıştığı tüm cihazlara yüklenebilen Apple’ın yeni işletim sistemi, önemli özellikleri de beraberinde getiriyor. İşte o yenilikler...
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Apple'ın ilk olarak WWDC 18 etkinliğinde duyurduğu iOS 12, büyük bir bekleyişin ardından iPhone, iPad ve iPod’lar için yayınlandı. iOS 11’in çalıştığı tüm cihazlara yüklenebilen ve önemli performans avantajları sağlayan Apple’ın yeni işletim sistemiyle gelen önemli özellikleri bir araya getirdik...
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1- Performans:
iOS 12, önceki işletim sistemi olan iOS 11’i çalıştıran bütün Apple cihazlarına yüklenebiliyor. Yüzde kadar performans artışı sunan iOS 12, özellikle eski telefonlara sahip kullanıcıları mutlu ederken yeni modelleri ise tam bir performans canavarına çeviriyor.
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2- Memoji:
iOS 12, Animoji olayını başbaşka boyuta taşıyarak yeni Memoji özelliğini getiriyor. Özellik sayesinde kullanıcılar, tıpatıp kendilerine benzeyen avatarlar ve emojiler yaratabiliyor.
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3 – Gelişmiş Arttırılmış Gerçeklik Deneyimi:
ARKit 2 ile birlikte gelen iOS 2, kullanıcılara daha gelişmiş arttırılmış gerçeklik deneyimi sunuyor. Bu deneyimleri paylaşmayı kolaylaştıracak yeni bir dosya formatı bulunurken Measure uygulaması sayesinde kullanıcılar, herhangi bir nesnenin uzunluğunu, genişliğini ve yüksekliğini ölçebilecek.
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4 – Kısayollar:
Yeni iOS 12, kısayolları kişiselleştirmeye izin verecek. Kullanıcılar mesaj göndermekten müzik dinlemeye kadar pek çok komutu kişisel yardımcı olan Siri’ye kısayol olarak ekleyebilecek. ‘Kahve sipariş et’ ve ‘Diş fırçalama saatini hatırlat’ gibi istekler bile mümkün.
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5 - Rahatsız Etme Modu:
Apple’ın Do Not Disturb özelliği yeni iOS 12 ile yeni özelliklere kavuşuyor. Yeni Bedtime modu ile birlikte bildirimler bir daha sizi rahatsız etmeyecek. Bildirimler 1 saatliğine ya da akşama kadar kapatılabiliyor.
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6 – Bildirimler:
Artık aynı uygulamalardan gelen bildirimler uzun bir kuyruk oluşturmayacak. Sıra halinde tek bir tane gibi görünecekler ve ancak siz tıklarsanız hepsi açılacak. Bazı spesifik uygulamalardan ekrana bildirim düştüğü zaman cihazınızın ışığını açmasını engelleyebilirsiniz ya da ses çıkmamamasını sağlayabilirsiniz.
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7 - Screen Time:
Apple, kullanıcılarının telefon ve tabletinde ne kadar ve nasıl zaman geçirdiğini anlamasını sağlamak için Screen Time’i ekledi. Ayarlar menüsünden açabileceğiniz Screen Time sayesinde dakikası dakikasına ne yaptığınızı bilebileceksiniz. Screen Time’in sunduğu bir başka faydalı özellik, belirli uygulamaları kendi ayarladığınız belli bir saatten sonra kilidini açması. Böylece kendinizi daha rahat frenleyebileceksiniz.
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8 - Grup FaceTime aramaları:
FaceTime, iOS 12 ile birlikte büyük bir güncelleme aldı. Kullanıcılar artık 32 kişiye varan grup konuşmalarına katılabilecekler. Ayrıca FaceTime aramalarına efekt ekleyebilirsiniz.
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9 – Kamera Performansı:
iOS 12, kamera uygulamasının performansını artırıyor. Yeni işletim sistemiyle birlikte %70 daha hızlı fotoğraf çekebileceksiniz.
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10 - Otomatik OS güncellemeleri:
Kullanıcıların cihazlarını güncel tutabilmek için iOS 12 ile birlikte otomatik güncelleme özelliği geliyor. Bu özelliği açabilmek için Ayarlar’dan Software Updates’e gidin ve Otomatik Güncellemeler’i açın. Seçenek aktif olduğunda OS güncellemeleri Wi-Fi bağlı olduğunuz takdirde başlayacak.
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11 - Batarya araçları:
Artık ayarlar kısmındaki batarya bölümü neyin gücünüzü daha çok tükettiği hakkında daha fazla detaya sahip olacak.
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12 – QR kodları:
Apple QR kodu tarama özelliğini geçtiğimiz sene iOS 11’e getirdi. iOS 12 ile birlikte yeni bir kısayol ekleniyor ve bu kısayol doğrudan kamerayı açarak kodu taramanızı sağlıyor. Kısayolu ekrana eklemek için Ayarlar’dan Control Center’a gidin. Customize Controls seçenğini seçerek ‘Scan QR Code’u ekleyin.
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