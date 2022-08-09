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iOS 16 ne zaman çıkacak? iOS 16 özellikleri neler?

Apple kullanıcıları iOS 16 çıkış tarihini merak ediyor. iOS 16 ile pek çok yeni özelliğin yanı sıra iPhone'larda kilit ekranı da daha kullanışlı hale getirildi. Peki iOS 16 ne zaman çıkacak? iOS 16 özellikleri neler? İşte detaylar...

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  • iOS 16 ne zaman çıkacak? iOS 16 özellikleri neler?

    İPhone 14'ün ne zaman çıkacak sorusunu Apple tüketicileri tarafından merak ediliyor. Peki, iOS 16 ne zaman çıkacak ve iOS 16 özellikleri neler? İşte iOS 16 ile ilgili merak edilen bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...
  • iOS 16 ne zaman çıkacak? iOS 16 özellikleri neler?

    İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Apple'ın eylül ayında yeni iPhone'un lansmanını yapması artık kurala dönüşmüş durumda. Bu nedenle yeni iPhone 14 ailesinin de Eylül 2022'de tanıtılacağını söyleyebiliriz. Son iddialara göre Apple iPhone 14 ailesini 13 Eylül'de tanıtacak.
  • iOS 16 ne zaman çıkacak? iOS 16 özellikleri neler?

    iOS 16 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    Apple'ın, Dünya Geliştiricileri Konferansı'nda tanıttığı iOS 16 ile Iphone'larda kilit ekranı daha kullanışlı hale getirildi. Yeni sürümle birlikte ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme özelliği gelecek. Ayrıca kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek.
  • iOS 16 ne zaman çıkacak? iOS 16 özellikleri neler?

    Yeni sürümle gelen diğer bir yenilikte mesajlar uygulamasıyla ilgili. iMessage'ta kullanılan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. Ayrıca iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de geliyor.
  • iOS 16 ne zaman çıkacak? iOS 16 özellikleri neler?

    iOS 16 ile gizlilik için de bazı duyurular geldi. Yeni sürümde "Safety Check" isimli bir alt yapı geldi. Yeni sürümde genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliği de gelecek. Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliği, iOS 16 ile artık videolarda da çalışabilecek.

    Yeni Güncelleme ile, birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren iCloud Fotoğraf Kitaplığı da eklendi.

    Haritalar için de bazı yenilikler, duyuran Apple, artık kişilere 15 noktaya kadar rota planlama şansı verecek. Burada Siri üzerinden rotada güncelleme yapılabilecek.

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