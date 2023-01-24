iOS 16.2’nin piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir ay geçmişti ki yeni bir güncelleme ile Apple karşımıza çıktı. Bir dizi hata düzeltmenin yanı sıra yenilikleri de beraberinde getiren Apple'ın iOS 16.3 güncellemesi şimdi indirilebilir durumda. İşte iPhone’a gelen yeni özelliklerden öne çıkanları;

İKİNCİ NESİL HOMEPOD DESTEĞİ

Apple'ın iOS 16.3 yazılımı, 3 Şubat'ta 299 dolara piyasaya sürülecek olan ikinci nesil HomePod'u destekleyecek. Apple, en son iOS yazılımının kullanıma sunulmasından dört gün önce yeni HomePod'un piyasaya sürüldüğünü duyurdu.