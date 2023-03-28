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ios 16.4 güncellemesi yayınlandı! iPhone ios 16.4 güncellemesi yenilikleri ve özellikleri neler?

Apple, iOS 16 güncellemesini iPhone kullanıcılarının erişimine sundu. iOS 16 güncellemesiyle gelen yenilikler, özellikler ve yeni emojiler iPhone kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. iOS 16 ile birlikte gelen 5G desteği ve ses yalıtımı gibi özellikler iPhone kullanıcılarının dikkatini çekti. Küçük hata düzeltmelerinin giderildiği iOS 16 güncellemesinin hangi telefonları desteklediği kullanıcıların gündemini meşgul etti. İşte iPhone ios 16.4 ile birlikte gelen yenilikler ve özellikler...

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  • ios 16.4 güncellemesi yayınlandı! iPhone ios 16.4 yenilikleri ve özellikleri neler, hangi modellere geldi?

    ios 16.4 güncellemesinin Apple tarafından yayınlanmasının ardından, iPhone kullanıcıları, ios 16.4 ile birlikte gelen yenilikler ve özellikleri araştırmaya başladı. Yeni güncelleme ile gelen 5G desteği ve 21 yeni emoji gibi özellikler öne çıkarken, ios 16.4 güncellemesinin hangi modellere geldiği merak konusu oldu. Peki, "iPhone ios 16.4 güncellemesi ile gelen yenilikler ve özellikler neler, hangi modellere geldi?" İşte ios 16.4 güncellemesinde öne çıkan detaylar...
  • ios 16.4 güncellemesi yayınlandı! iPhone ios 16.4 yenilikleri ve özellikleri neler, hangi modellere geldi?

    İOS 16.4 ÖZELLİKLERİ NELER?

    İOS 16.4 güncellemesi ile gelen emojiler arasında sallanan kafa, pembe kalp, mavi kalp, gri kalp, eşek, geyik, kara kuş, kaz, kanat, denizanası, sümbül gibi yeni emojiler yer alıyor.

     
  • ios 16.4 güncellemesi yayınlandı! iPhone ios 16.4 yenilikleri ve özellikleri neler, hangi modellere geldi?

    Toplamda 21 yeni emoji sürüme eklenmiş durumda. Ayrıca Ana Ekrana eklenen web siteleri için Safari web bildirimleri, daha net cep telefonu aramaları için ses yalıtımı, Apple Books’da sayfa çevirme animasyonu, Podcast güncellemeleri, yeni HomeKit mimarisi ve bir dizi başka küçük değişiklik ve ince ayar İOS 16.4’te yer alıyor.

     
  • ios 16.4 güncellemesi yayınlandı! iPhone ios 16.4 yenilikleri ve özellikleri neler, hangi modellere geldi?

    İOS 16.4 GELEN YENİLİKLER NELER?

    Hayvanlar, el hareketleri ve nesneler de dahil olmak üzere 21 yeni emoji,

    - Web uygulamaları için bildirimler Ana Ekran'a eklendi,

    - Hücresel aramalar için ses yalıtımı. Bu, sesinize öncelik verir ve çevrenizdeki ortam gürültüsünü engeller,

     
  • ios 16.4 güncellemesi yayınlandı! iPhone ios 16.4 yenilikleri ve özellikleri neler, hangi modellere geldi?

    - Fotoğraflar'daki yinelenenler albümü, iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi’ndeki yinelenen fotoğraf ve videoları algılama desteğini genişletiyor,

    - Hava Durumu uygulamasındaki haritalar için VoiceOver desteği,
  • ios 16.4 güncellemesi yayınlandı! iPhone ios 16.4 yenilikleri ve özellikleri neler, hangi modellere geldi?

    - Işık parlamaları veya flaş efektleri algılandığında videoyu otomatik olarak karartmak için erişilebilirlik ayarı,

    - Çocuklardan gelen satın alma isteklerinin ebeveynin cihazında görünmemesine neden olan bir sorun giderildi,
  • ios 16.4 güncellemesi yayınlandı! iPhone ios 16.4 yenilikleri ve özellikleri neler, hangi modellere geldi?

    - Matter uyumlu termostatların Apple Home ile eşleştirildiğinde yanıt vermemesine neden olan sorunlar giderildi,

    - iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Crash Detection optimizasyonları yapıldı.

    Ek olarak İOS 16.4 ile birlikte Türkiye için 5G desteği de getiriliyor.

     
  • ios 16.4 güncellemesi yayınlandı! iPhone ios 16.4 yenilikleri ve özellikleri neler, hangi modellere geldi?

    iOS 16.4 NASIL İNDİRİLİR?

    iOS 16.4’ü yükleme için, iPhone’unuzda Ayarlar’ı açın ve Genel - Yazılım Güncelleme yolunu takip edin. Açılan ekranda iOS 16.4 güncellemesini göreceksiniz. İndir ve Yükle seçeneğine dokunun ve talimatları izleyin.

     
  • ios 16.4 güncellemesi yayınlandı! iPhone ios 16.4 yenilikleri ve özellikleri neler, hangi modellere geldi?

    iOS 16.4 GÜNCELLEMESİNİ DESTEKLEYEN iPHONE MODELLERİ

    iPhone 8 ve 8 Plus

    iPhone X

    iPhone XS, XS Max ve XR

    iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max

    iPhone SE 2020 ve SE 2022

    iPhone 12, 12 mini, 12 Pro ve 12 Pro Max

    iPhone 13, 13 mini, 13 Pro ve 13 Pro Max

    iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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