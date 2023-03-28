ios 16.4 güncellemesinin Apple tarafından yayınlanmasının ardından, iPhone kullanıcıları, ios 16.4 ile birlikte gelen yenilikler ve özellikleri araştırmaya başladı. Yeni güncelleme ile gelen 5G desteği ve 21 yeni emoji gibi özellikler öne çıkarken, ios 16.4 güncellemesinin hangi modellere geldiği merak konusu oldu. Peki, "iPhone ios 16.4 güncellemesi ile gelen yenilikler ve özellikler neler, hangi modellere geldi?" İşte ios 16.4 güncellemesinde öne çıkan detaylar...