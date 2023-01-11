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iPhone 15 ile ilgili şok iddia! Tüm modellerde yer alacak!

iPhone 15 hakkında iddialar basına sızmaya devam ediyor. Eylül ayında çıkan iPhone 14’ten sonra Apple meraklıları için iPhone 15 bekleyişi başladı. Çıkacak olan iPhone 15 ailesi hakkındaki iddialar da duyanları çok şaşırttı!

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  • iPhone 15 ile ilgili şok iddia! Tüm modellerde yer alacak!

    Geçtiğimiz eylül ayında satışa çıkan iPhone 14’ten sonra iPhone 15 ailesi için geri sayım başladı. Söylentilere göre iPhone 15 ailesi 2023’ün eylül ayında piyasaya çıkacak. 
  • iPhone 15 ile ilgili şok iddia! Tüm modellerde yer alacak!

    Bloomberg'den Mark Gurman’ın söylemlerine göre;  Apple, Dynamic Island'ı bu yıl piyasaya çıkacak dört iPhone 15 modelinin tümüne genişletmeyi planlıyor. Hap şeklindeki bir çentiği yazılımla birleştiren Dynamic Island, sadece iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te yer alıyor. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinde ise iPhone 13'teki çentiğin aynısı bulunuyor. Ancak görünüşe göre bu fark iPhone 15 ailesinde giderilecek.
  • iPhone 15 ile ilgili şok iddia! Tüm modellerde yer alacak!

    iPHONE 15 MODELLERİ NASIL OLACAK?

    İddialara göre; 6.1 inçlik iPhone 15, 6.7 inçlik iPhone 15 Plus, 6.1 inç iPhone 15 Pro ve 6,7 inçlik iPhone 15 Pro modelleri iPhone 15 ailesinde yer alacak.
  • iPhone 15 ile ilgili şok iddia! Tüm modellerde yer alacak!

    iPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NEDİR?

    Gurman’ın iddialarına göre; dört iPhone 15 modelinin tamamı Lightning yerine USB-C bağlantı noktasıyla donatılacak. Bir diğer söylentiye göre, iPhone 15 Pro modellerinde fiziksel yerine dokunsal ses düğmeleri ile titanyum kasa yer alacak. 2. nesil ve 3. nesil iPhone SE'nin Ana Ekran düğmesi gibi çalışacak ve düğmeye basılma hissini simüle edecek.

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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