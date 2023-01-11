iPhone 15 ile ilgili şok iddia! Tüm modellerde yer alacak!

iPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Gurman’ın iddialarına göre; dört iPhone 15 modelinin tamamı Lightning yerine USB-C bağlantı noktasıyla donatılacak. Bir diğer söylentiye göre, iPhone 15 Pro modellerinde fiziksel yerine dokunsal ses düğmeleri ile titanyum kasa yer alacak. 2. nesil ve 3. nesil iPhone SE'nin Ana Ekran düğmesi gibi çalışacak ve düğmeye basılma hissini simüle edecek.