iPhone 16 için önemli detay! Apple, iPhone 16 ile yapay zeka çağına mı açılıyor?
Apple denildiğinde akla gelen ilk ürünlerden biri iPhone telefonları. Kendi işletim sistemiyle kullanıcıya sunulan iPhone akıllı telefonlar tüm dünyada yüz milyonlarca kullanıcıya sahip olurken her sene yeni modelini piyasaya sürüyor. Apple yeni iPhone 16 modellerinin tanıtımı ise Eylül ayında yapması bekleniyor. Şu ana kadar iPhone 16 serisiyle ilgili çok az ayrıntı var, fakat yeni serinin ultra hızlı bir yapay zeka performansı sunabilme ihtimali bulunuyor. İşte iPhone 16'a ilişkin sızıntı bilgiler…
Apple'ın yeni çıkacak olan iPhone 16 cihazları kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor. Daha öncesinde çıkartmış olduğu telefonlar ile büyük bir kullanıcı kitlesi olan Apple şirketinin ıPhone 16 serisinde yapay zeka destekli bir Siri'ye sahip olacağı söyleniyor.
IPHONE 16 ÇIKIŞ TARİHİ
iPhone 16’nın çıkış tarihinin gelecek yılın Eylül ayı olması bekleniyor . Apple, yeni nesil telefonların sergilendiği bir etkinlik düzenledikten sonra, iPhone'lar genellikle bir veya iki hafta sonra gönderiliyor.
DAHA İNCE ÇERÇEVELER
The Elec'in (h/t MacRumors ) raporuna göre iPhone 16'nın daha ince çerçevelere sahip olacağı da bildiriliyor . Apple'ın, içerideki devrelerin iç kapladığı alanı azaltan ve daha ince çerçevelere izin veren (örneğin, ekran performansı gibi önemli yönlerden ödün vermeden) Sınır Azaltma Yapısı (BRS) teknolojisi adı verilen bir teknolojiyi kullanacağı söyleniyor.
Daha ince çerçeveler, iPhone 16 serisinin kullanıcılara daha fazla ekran alanı sunması gerektiği anlamına geliyor.
YAKALAMA DÜĞMESİ
Eylem Düğmesi iPhone 15 serisinde çok popülerdi ancak MacRumors ve The Information'a göre yeni Yakalama Düğmesi , iPhone 16'nın en çok satan noktalarından biri olacak. Bildirildiğine göre, Güç düğmesinin biraz altına yerleştirilmiş olan Yakalama Düğmesi aşağıdakileri yapabilen kamera odaklı bir özelliktir:
-Kaydırma hareketleriyle fotoğrafları/videoları yakınlaştırın ve uzaklaştırın
-Kullanıcıların konulara odaklanmasını sağlar
-Deklanşör düğmesini etkinleştirir
MacRumors ve The Information, Apple'ın iPhone 16'da bir "yakalama düğmesini" test ettiği konusunda hemfikir olsa da, bunun mekanik bir düğme mi yoksa kapasitif bir düğme mi olduğu konusunda aynı fikirde değiller. MacRumors bunun ikincisi olduğunu söylüyor, ancak Bilgi her ikisinin de olduğunu iddia ediyor.
İPHONE 16 YAPAY ZEKA
iPhone 16'nın yapay zeka destekli bir Siri'ye sahip olacağı bildiriliyor .
Başka bir deyişle Siri, daha sofistike bir dijital asistana dönüşüyor. Kuo'ya göre bu, Siri'nin iPhone 16'ya daha iyi suya dayanıklılık ve geliştirilmiş sinyal-gürültü oranına sahip güncellenmiş mikrofonlar da dahil olmak üzere yeni donanımlar getireceği anlamına geliyor.
İPHONE 16 KAMERALAR
Apple, iPhone 15 Pro Max'te "dört prizma" tasarımına sahip yeni bir yakınlaştırma lensini piyasaya sürdü; bu, mühendislerin atıcıyı çok fazla yer kaplamadan telefoto yeteneklerine sahip olacak şekilde "katlamanın" bir yolunu bulduğu anlamına geliyor. Bu yeni kamera, Pro Max'in optik yakınlaştırmasını 3x'ten 5x'e çıkarıyor.
Ancak Çin sosyal medya sitesi Weibo'da yer alan Digital Chat Station'a (DCS) göre , hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max yeni tetra prizma telefoto kameraya sahip olacak.
DCS ayrıca iPhone 16 Pro Max'in özellikle Sony IMX803 sensöründen bir yükseltme olan Sony IMX903 sensörünü aldığını da ekledi. Bu, iPhone 16 Pro Max geniş lensinin daha büyük sensör boyutuna sahip olacağı ve düşük ışık koşullarında daha iyi fotoğraf ve videolar için daha fazla ışık toplamasına olanak tanıyacağı anlamına geliyor.
Haitong International Securities'den (bir Hong Kong yatırım şirketi) teknoloji analisti Jeff Pu'ya göre , ultra geniş kameralar da güçleniyor.
Pu, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin ayrıca daha iyi ışık toplama özelliğine sahip 48 megapiksel ultra geniş kameraya sahip olacağını belirtti. Bu nedenle, daha loş ortamlardaki kamera performansı artacaktır. Şu anki haliyle iPhone 15 Pro modellerinde 12 MP ultra geniş kamera bulunuyor.
İPHONE 16 ÖZELLİKLERİ
iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max 8 GB RAM ile donatılırken, alt seviye modeller olan iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max önceki modellerin 6 GB RAM'iyle kaldı. Eğer bu seni üzüyorsa endişelenme. Pu'ya göre iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın da 8 GB RAM çoğunluğuna katılması bekleniyor.
KAYNAK:mashable