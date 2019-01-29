Apple’ın görüntülü sohbet uygulaması FaceTime’da kullanıcıların dinlenmesine olanak sağlayan bir güvenlik açığı tespit edildi.

Kullanıcılar tarafından keşfedilen ve sosyal medya üzerinden paylaşılan yazılım hatasına göre bir kişiyi FaceTime üzerinden aradığınızda, o kişi çağrıya cevap versin ya da vermesin, telefonun mikrofonu aracılığıyla karşı tarafın sesini duyabiliyorsunuz.

iOS 12.1.2 sürümü yüklü iPhone’larda gözlenen hata, aranan kişi aramayı cevaplamasa bile sesini ve hatta görüntüsünü bile karşı tarafa iletiyor.

Sözkonusu yazılı hatası (bug) bir kişi FaceTime ile arama yaptığında, karşıdaki kişi cevap vermeden önce kendi telefon numarasını görüşmeye eklemek için yukarı kaydırdığında aktif oluyor.

HEM SES HEM GÖRÜNTÜYÜ İZLİYOR

Kullanıcı, bunu yapıp görüşmeye kendini eklediğinde FaceTime bunun aktif bir konferans görüşmesi olduğunu düşünüyor ve aranılan kişinin sesini ve görüntüsünü daha cevap vermemiş olsa bile karşı tarafa iletiyor.

— Benji Mobb™ (@BmManski) January 28, 2019

Milyonlarca kullanıcının kişisel gizliliğini ihall eden sözkonusu durumdan haberdar olduğunu duyuran Apple, bu hafta içinde yayınlanacak bir yazılım güncellemesiyle birlikte bu sorunun çözüme kavuşturulacağını duyurdu.

VALİ BİLE UYARDI

Uzmanlar, bu ciddi hata giderilene kadar, kullanıcıların cihazlarının “Ayarlar” kısmından FaceTime’ı kapatmaları ayrıca Mac’lerde de devre dışı bırakmaları konusunda uyarıyor. Hatta bu uyarılara Twitter’dan da destek geldi. Twitter CEO'su Jack Dorsey, kullanıcıların düzeltme yapılıncaya kadar FaceTime'ı devre dışı bırakmalarını tavsiye etti.

Apple’daki bu skandal güvenlik açığının kötü amaçlar için kullanılabileceği uyarısı yapan New York Valisi Andrew Cuomo da, “FaceTime hatası korkunç bir gizlilik ihlali” açıklamsı yaptı.

Yazılım hatası, Apple CEO’su Tim Cook'un ‘hayati gizlilik korumaları için eylem ve reform’ çağrısında bulunduğu Veri Gizliliği Günü'nde ortaya çıkarken; Apple’ın bu hatayı gidermek için hafta sonuna kadar bir yazılım güncellemesi çıkarması bekleniyor.