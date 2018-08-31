Gelecek tanıtım etkinliği için tarihi belirleyen ve davetiyeleri dağıtmaya başlayan Apple, üç yeni iPhone tanıtacak. 9to5Mac’in haberine göre iPhone XS olarak isimlendirilen 5.8 ve 6.5 inç ekran boyutundaki modellerden ilk görüntü geldi.

OLED ekrana sahip olacak iPhone XS modelleri, altın renk seçeneği de sahip olacak. 12 Eylül’de gerçekleşecek etkinlikle tüm detayları belli olacak iki cihazın 21 Eylül’de satışa çıkması bekleniyor.

İki iPhone XS modelinin yanında yeni Apple Watch Series 4’ün de ilk görüntüsü geldi. Yeni iPhone modelleri ile birlikte 12 Eylül’de tanıtılacak olan akıllı saat, yüzde 15 daha büyük ekrana sahip olacak. Sızdırılan görüntüde analog bir yüzünün de olacağını görüyoruz. 9to5Mac’in haberine göre modelde bir de ilave mikrofon olabileceği düşünülüyor.

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