İran'da düşen uçakla ilgili flaş açıklama: Füze veya bomba olabilir

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Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri, İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın düşme sebebiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Farklı senaryolar üzerinde durduklarını belirten Ukraynalı yetkili, bunların içerisinde uçağın bir füzeyle vurulması ve çarpışma ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

Uçağın düştüğü bölgede Rus yapımı bir füzenin kalıntıları bulunduğuna dair dedikodularını internette yer aldığını belirten Ukraynalı yetkili bununla ilgili arama çalışması yapmak istediklerini belirtti.

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri ayrıca uçağın içerisinde bir bomba patlatılmış olma ihtimalini de araştırdıklarını ifade etti.