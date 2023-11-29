Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Amerika İran Dışişleri Bakanı'na ABD'de vize engeli!

        İran Dışişleri Bakanı'na ABD'de vize engeli!

        İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze konulu gerçekleşecek toplantıya, ABD'nin vize işlemlerini geciktirmesi nedeniyle katılamayacağını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 19:37 Güncelleme: 29.11.2023 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran Dışişleri Bakanı'na ABD'de vize engeli!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD’nin New York kentinde düzenlenecek olan Gazze konulu BM Genel Kurulu toplantısına katılamayacak. Abdullahiyan, "ABD yönetimi vize işlemlerimi geciktirdiği için haliyle düzenlenecek BM toplantısına katılabilmem mümkün değil" dedi.

        BM'de Gazze konulu düzenlenecek toplantıda Filistin sorununun çözümü için diğer ülke Dışişleri Bakanları ile görüşmeler planladıklarını belirten Abdullahiyan, savaşın bölgeye yayılmaması ve kalıcı ateşkes için diplomatik çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Abdullahiyan, "Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi için tüm çabalarımız devam ediyor ve Hamas'ın bu girişimler konusunda karar vermesi gerekiyor. Şu anda, tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail rejimi esirleriyle takas edilmesi yoluyla kalıcı bir ateşkese varılmasını sağlayacak bir çözüm bulunması için çaba sarf ediliyor" ifadelerini kullandı.

        İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ertelenen Türkiye ziyaretine ilişkin de konuşan Abdullahiyan, BM Güvenlik Konseyi toplantısının yapılması ve İran ve Türkiye dışişleri bakanlarının bu toplantıya davet edilmesi nedeniyle ziyaretin ertelendiğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze'den 4. tahliye gerçekleşti!
        Gazze'den 4. tahliye gerçekleşti!
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Yatırımlar nasıl etkileniyor?
        Yatırımlar nasıl etkileniyor?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da sağanak ve fırtına! 1 kişi hayatını kaybetti
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Warren Buffet'ın sağ kolu yaşamını yitirdi
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        Seçil Erzan dosyasında şoke eden tanık ifadesi!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İşte Buruk'un Manchester 11'i!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den önemli açıklama! Barajlardan haber var!
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        İşte Emre Belözoğlu'nun ifadesi... Emre'nin parasını Terim'in damadı yatırmış!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        Özür diledi
        Özür diledi
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        2. tur bileti için 3 farklı hesap!
        150 milyon liralık maç!
        150 milyon liralık maç!
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar