İran, İsrail'i yeniden hedef aldı
İsrail'in saldırılarının ardından yanıt veren İran, gece saatlerinde bir saldırı dalgası daha başlattı. İran saldırısı sonrasında, Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.
İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, İran'dan bir salvo daha füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.
İsrail'de saldırıları bildiren cep telefonu uygulamalarında ve ülke genelinde saldırı alarmları çaldı.
Tüm sivillerin bir sonraki resmi duyuruya kadar korunaklı alanlara geçmeleri ve bu alanlarda kalmaları gerektiğini bildirdi. Açıklamada, korunaklı alanların yalnızca açık bir talimat doğrultusunda terk edilebileceği vurgulandı.
İran'dan füzelerin seyrinde yer alan işgal altındaki Doğu Kudüs'te gökyüzünden güçlü patlama sesleri duyuldu, gökyüzünde ışık izi bırakan füzeler görüldü.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, saldırının tespit edildiği andan itibaren İsrail'in hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.
Öte yandan AA muhabiri, İran'dan atılan füzelerin Ürdün semalarında imha edilmesi sonucu güçlü patlama sesleri duyuldu.
"GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ SÜRECE DEVAM EDECEK"
İran, İsrail'in saldırılarına karşılık Tel Aviv'e yeni dalga balistik füze saldırıları başlatırken Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Ahmed Vahidi, İsrail'e karşı operasyonların gerekli görüldüğü sürece devam edeceğini açıkladı.
İran medyası, İsrail'e yönelik yeni füze saldırılarının yerel saat 01.20'de Tahran ve Kirmanşah'tan başladığını duyurdu.
İran devlet televizyonunda Tel Aviv'e isabet eden füzelerin görüntüleri yayımlandı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Vahidi, İsrail'e karşı operasyonların gerekli görüldüğü müddetçe devam edeceğini bildirdi.