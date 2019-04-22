ABD'nin İran’dan petrol alımı için bazı ülkelere getirilen muafiyetin uzatılmayacağını açıklayacağı ileri sürüldü. Bloomberg’in konuya yakın dört kaynağa dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray, İran’dan petrol alımına muafiyet getirilen bazı ülkeler için belirtilen 2 Mayıs tarihinin uzatılmayacağını açıklayacak.



ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo’nun bugün Washington’da Yunanistan, Çin, Hindistan, İtalya, Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye’yi içeren ve son günü 2 Mayıs olarak belirtilen muafiyet kararına yönelik açıklama yapacağı duyuruldu.



İki kaynağa göre, Trump yönetimi, piyasada İran petrolünün eksikliğini gidermeye yönelik Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri'ni de içeren diğer tedarikçilerin taahhütlerini de duyuracak.



Muafiyetlerin yenilenmeme kararı, bunların sürdürülmesi durumunda ABD'nin İran'a karşı sert olma yolundaki taahhüdünün bir anlamı olmayacağını savunan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve destekçilerinin bir zaferi olarak değerlendiriliyor. Pompeo ve ekibi ise bu konuda daha temkinliydi.