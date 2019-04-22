Petrol 6 ayın zirvesinde

İran'dan petrol ithalatı için aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye Kasım 2018'de verilen ve süresi 2 Mayıs'ta sona erecek muafiyetin uzatılmayacağı iddia edildi. Bloomberg'de yer alan habere göre Trump yönetimi konuya ilişkin gün içinde bir duyuru yapacak.

ABD daha önce 180 gün için; Çin, Güney Kore, Hindistan, İtalya, Japonya, Tayvan, Yunanistan ve Türkiye'ye muafiyet tanımıştı. Muafiyetin bazı ülkeler için uzatılması bekleniyordu.



Kararın ardından Brent petrol fiyatı yüzde 3 yükselerek74.31 dolara çıktı Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.





