Irmak Ünal'dan Bali'den bikinili paylaşım

Irmak Ünal, bir süredir çocukları; Vadi ve Kayla ile birlikte Bali’de yaşıyor.

Bali’deki yaşamına dair sık sık paylaşımlarda bulunan Irmak Ünal, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını, takipçileriyle paylaştı.

164 bin takipçisi bulunan oyuncu, paylaşımına ise şu not ekledi; "Ruh, yaralar, güneş ışığı, minnet, geçiş ve dönüşüm.... Neşe, keder... hepsi karışık. Çelişkilerimde kusursuz"

Fotoğraflar: Instagram