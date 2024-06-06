İş görüşmesinde kemerle boğdu! 25 yıl hapis

Isparta'da site yöneticisi emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan'ı iş görüşmesi sırasında kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın Erdoğan'ı tasarlayarak öldürdüğünü belirterek, buna göre ceza almasını istedi.

"ELLERİNİ ISIRARAK KENDİMİ SAVUNDUM"

Sanık Süleyman Ç, savunmasında, Hüseyin Cahit Erdoğan'ın olaydan bir gün önce kendisini bir uygulama üzerinden arayarak iş görüşmesine çağırdığını anlattı.

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Sanık, "İş görüşmesinden çıktığım sırada maktul, eski eşimle ilgili bazı müstehcen sözler söyledi. Bu nedenle tartışma çıktı. Maktul, kemerle boğazımı sıkmaya çalıştı. Ben de ellerini ısırarak kendimi savundum. Pişmanım." dedi.