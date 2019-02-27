GÜNDEM

Haberler > GÜNDEM 'İş kıyafetlerini' herkesin gözü önünde giydi, sonra mesaisine başladı

İstanbul'un turizm merkezlerinden Beyoğlu Taksim bölgesi, dilencilerin de vazgeçilmek mekânlarından. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda gün boyunca vatandaşlar ile turistlerin duygularını sömürerek dilenenler, zabıta operasyonlarına rağmen bir türlü engellenemiyor. İşte o kadınlardan biri yine kameralara yakalandı. Üstelik görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Çünkü dilenci kadın, Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önünde herkesin gözü önünde önce 'iş kıyafetlerini' giydi. Ardından mesaisine başladı. Bir ara paralarını sayıp saklayan kadın, zabıta ekiplerinin operasyonuyla yakalandı

İHA