İşçinin sözleşmesi bitmeden memurun başlıyor

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi süreci şubat ayında başladı. Bu süreç henüz tamamlanamazken yaklaşık 4 milyon memurun 2026-2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme süreci 1 Ağustos’ta resmen başlayacak. Memurların toplu sözleşmesi 2,5 milyon memur emeklisi ile birlikte toplam 6,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 Temmuz’da işçi sendikalarıyla yapılan toplantıda kamu işvereninin son teklifini sundu. Işıkhan, “İşçilerimize birinci 6 ay için yüzde 24, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için gerçekleşen enflasyon oranını teklif ediyoruz. Bu genel artışların yanında önümüzdeki hafta başında sendikalarımızla birlikte iş kollarına ilişkin meseleleri ve geneli ilgilendiren bazı konularda özellikle işçilerimizin ekonomik ve sosyal haklarını artıracak müzakerelere devam edeceğiz” dedi.

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Kamu işçilerinin toplu sözleşmeleri ocak, şubat ve mart aylarında olmak üzere üç farklı aydan başlıyor. Işıkhan’ın açıkladığı teklif, sözleşmesi ocak ayında başlayan işçiler için önce 1 Ocak 2025’ten geçerli olmak üzere yüzde 24 oranında, 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere de ocak – haziran döneminde gerçekleşen yüzde 16,67 oranındaki enflasyon oranında zam yapılması anlamına geliyor.

Sözleşmesi şubat ayında başlayan işçilerin ikinci 6 ay zammı şubat-temmuz dönemindeki 6 aylık enflasyona göre, sözleşmesi mart ayında başlayan işçilerin ikinci 6 ay zammı ise mart-ağustos dönemindeki 6 aylık enflasyona göre belli olacak. Sözleşmesi ocak ayında başlayan işçiler için her ne kadar ikinci 6 ay zammı yüzde 16,67 olarak gerçekleşse de sözleşmesi şubat ve mart ayında başlayan işçilerin ikinci 6 ay zam oranı daha düşük olacak. Şubat-haziran döneminde enflasyon yüzde 11,08 oldu. Temmuz enflasyonu geçen yılki gibi uzun yıllar ortalamasının üzerinde, yani yüzde 3,23 olsa dahi sözleşmesi şubat ayında başlayan işçilerin ikinci 6 ay zammı yüzde 14,67’de kalacak. Kaldı ki Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde temmuz ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,11, ağustos ayı beklentisi yüzde 1,63 oranında. Enflasyon gerçekleşmeleri bu anket doğrultusunda olursa ikinci 6 ay zammı, sözleşmesi şubatta başlayan işçiler için yüzde 13,42, sözleşmesi mart ayında başlayan işçiler için yüzde 12,71’de kalacak.

REKLAM EKONOMİ YÖNETİMİNDEN İTİRAZ Ekonomi yönetimi, Bakan Işıkhan son teklifi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendikalara sunduktan sonra gerçekleşen enflasyon oranında artışa itiraz etti, sendikalara bunu veremeyeceklerini bildirdi. Ekonomi yönetimi ücret ve maaşlara her ay gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılması halinde enflasyonla mücadele programının zarar göreceğini, ücret- enflasyon sarmalı oluşacağını, enflasyonun tek haneli seviyelere indirilmesinin zorlaşacağını belirtti. TÜRK-İŞ’in karşı çıkması üzerine ekonomi yönetiminin ikinci 6 ay için önce yüzde 10, sonra yüzde 11 oranında zam önerisi getirdiği öğrenildi. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, öneriye çok sert tepki gösterdi. Verilmiş teklifin geri çekilmesi anlamına gelen bu öneriyi asla kabul edemeyeceklerini ifade etti. TÜRK – İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da Bakan Işıkhan’ın sunduğu teklifin kamuoyuna açıklandığını, üyelerine bilgi verdiklerini belirterek, “Devlet sözünden vazgeçemez” dedi. REKLAM TÜRK – İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANACAK

TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalar geçen hafta grev kararlarını ilan etmeye başladılar. Geçen hafta Eti Maden ve Zonguldak Maden ile TCDD işyerlerinde grev kararları ilan edilirken, bugün Karayolları Genel Müdürlüğünde, yarın da Devlet Su İşleri’nde grev kararları ilan edilecek. TÜRK – İŞ Başkanlar Kurulu da son durumu görüşmek üzere bugün Ergün Atalay başkanlığında toplanacak. Toplantıda yeni bir eylem takvimi belirlenmesi bekleniyor. MEMURLARIN TOPLU İŞ SÖZLEŞME SÜRECİ BAŞLIYOR Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2026-2027 yılı maaş zamlarını içeren toplu sözleşmesi ağustos ayında karara bağlanacak. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 31’inci maddesi uyarınca, toplu sözleşme görüşmelerinin ağustos ayının ilk iş günü Kamu İşveren Heyeti Başkanınca belirlenen ve memur konfederasyonlarına görüşmelerin başlamasından en az bir hafta önceden bildirilen yerde başlaması gerekir. REKLAM Geçen hafta perşembe günü memur sendikaları konfederasyonlarına 28 Temmuz Pazartesi günü toplantı yapılacağı bildirildi. Toplantının ağustos ayı boyunca gerçekleştirilecek toplu sözleşme sürecinin takvimini belirlemek amacıyla hazırlık toplantısı olduğu kaydedildi.

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Bakan Işıkhan’ın yurtdışı programı gerekçe gösterilerek toplantı tarihinin 1 Ağustos’tan 28 Temmuz’a çekilmesinin kanuna aykırı olduğunu savundu. MEMUR SENDİKALARI NE İSTEDİ? Memur sendikaları geçen hafta tekliflerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilettiler. Sendikaların talepleri özetle şöyle: MEMUR-SEN: 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 25, 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 20, 1 Ocak 2027 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 20, 1 Temmuz 2027 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 15. Enflasyonun toplu sözleşme zammını aştığı aydan başlamak üzere enflasyonun 2 puan üzerinde artış. KAMU-SEN: Geçmiş dönemlerde yaşanan kayıpların telafisi için tüm memur ve emeklilere 7500 TL seyyanen zam. 2026 yılının ilk 6 aylık dilimi için yüzde 30, ikinci altı aylık dilimi için yüzde 20. Ayrıca ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı.