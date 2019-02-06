Google, işitme engelliler ve duyma zorluğu çeken kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak için iki yeni mobil uygulamayı devreye aldı. Şirketin geliştirdiği Sound Amplifier (Ses Amplifikatörü) ve Live Transcribe (Canlı Altyazı) uygulamaları Android platformu için kullanıma sunuldu.

Bunlardan Canlı Altyazı uygulaması, işitme engelli ve duyma zorluğu çeken kullanıcılar için Google tarafından geliştirilen yeni erişilebilirlik hizmeti.

Google'ın modern otomatik konuşma tanıma teknolojisini kullanan Canlı Altyazı, bulunduğunuz ortamdaki konuşmaları gerçek zamanlı olarak kullanıcının ekranında metne dönüştürüyor. Kullanıcı bu şekilde takip edebildiği sohbetlere ayrıca ekrana yanıtını yazarak da katılabiliyor.

TÜRKÇE DESTEĞİ DE VAR

Türkçe dahil 70'ten fazla dilde metne dönüştürmeyi destekleyen uygulamada, iki dil arasında hızlı geçişe imkan veren iki dil desteği de bulunuyor. Ücretsiz olarak erişilip, kullanılabilen Canlı Altyazı uygulaması, bulunduğunuz ortamdaki konuşmaları metne dönüştürebilmek için mikrofon erişimine ihtiyaç duyuyor.

Google’ın bir diğer yeni uygulaması olan Ses Amplifikatörü veya diğer adıyla Ses Yükseltici uygulaması ise temelde akıllı telefonunuzun duyduğu sesleri daha yüksek bir hale getiriyor. Daha rahat ve doğal bir dinleme deneyimi sağlamak için tasarlanan Ses Yükseltici, Android cihazların mikrofonundan gelen sesi, kulaklığa aktararak daha iyi bir dinleme deneyimi sunuyor.

Uygulamanın, gürültülü ortamlarda düşük sesli konuşmaları güçlendirerek sohbeti devam ettirme ve kullanıcı arayüzü ile ses veya mikrofon ayarlarını düzenleyerek dinleme deneyimini kişiselleştirme, istenmeyen veya rahatsız edici gürültüleri azaltma gibi özellikleri bulunuyor.