Bu cani de parayla kurtuldu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa KÖPEĞE İŞKENCE! Son dakika: Bu cani de parayla kurtuldu! - Haberler
ABONE OL

Bu cani de parayla kurtuldu! Kilometrelerce sürükledi

Son dakika dehşet haberleri... Uzun süredir hayvanseverlerin gündeminde olan ve sosyal medyada gündemden düşmeyen Hayvanları Koruma Kanunu'nun TBMM'de kabul edilmesinden 3 gün sonra ortaya çıkan işkence görüntüsü dehşete düşürdü. Mersin'de bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntüde, iple boynundan bağlanan bir köpek, elektrikli bisiklet üzerindeki kişi tarafından yolda kilometrelerce sürüklendi. Sosyal medyada tepki çeken görüntünün ardından harekete geçen polis tarafından yakalanan işkenceci yakalandı. Yeni yasada, bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişiye, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası yer alırken, vicdansız şahıs yine bin 33 TL para cezası ile kurtuldu

KÖPEĞE İŞKENCE! Son dakika: Bu cani de parayla kurtuldu! - Haberler
Bu cani de parayla kurtuldu!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Mersin’de bir kişinin boynu iple bağlanan bir köpeği, elektrikli bisikletle yolda sürükleyerek eziyet etmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Polis zanlıyı gözaltına aldı. İşkence gören köpek ise korumaya alındı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre olay, bir vatandaşın boynu bağlanan bir köpeğin motosikletin arkasında sürüklendiğine dair ihbarı ile ortaya çıktı. Olayı araştıran Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, elektrikli bisikleti kullanan kişinin yabancı uyruklu A.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlıya Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten bin 33 lira idari para cezası kesildi. İşkence gören köpek ise koruma altına alınarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pınar Gültekin davasında kritik duruşma! - Haberler
GÜNDEM Pınar Gültekin davasında kritik duruşma!
CİNAYET ŞÜPHELİSİ! Son dakika: Ayşe'nin sır ölümünde eşine kelepçe! - Haberler
GÜNDEM Ayşe'nin sır ölümünde eşine kelepçe!
İSTİLA! Son dakika haber: Asi Nehri su sümbülleriyle kaplandı
GÜNDEM Çayır değil, nehir! İstila altında
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? TYT - AYT sonuçları tarihi: Üniversite sınavı (YKS) sonuçları
GÜNDEM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF yaz okulu sınav tarihi: AÖF yaz okulu online mı olacak? AÖF yaz okulu sınavları hakkında
GÜNDEM AÖF yaz okulu sınav tarihleri
HAMAMA GİDERKEN! Son dakika: Başpehlivan Ali Gürbüz fayton kazası geçirdi
GÜNDEM Başpehlivan Ali Gürbüz fayton kazası geçirdi
SON DAKİKA HABERİ: 13 yaşındaki çocuk denizde boğuldu - Haberler
GÜNDEM 13 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
Sedat Peker ile bağlantılı 15 kişi gözaltında
GÜNDEM Sedat Peker ile bağlantılı 15 kişi gözaltında
KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Beton blokların altında kaldı - Haberler
GÜNDEM Korkunç! Beton blokların altında kaldı
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 DGS sonuç tarihi
GÜNDEM DGS sonuç tarihi açıklandı!