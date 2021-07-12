KÖPEĞE İŞKENCE! Son dakika: Bu cani de parayla kurtuldu! - Haberler

Bu cani de parayla kurtuldu! 0:00 / 0:00

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Mersin’de bir kişinin boynu iple bağlanan bir köpeği, elektrikli bisikletle yolda sürükleyerek eziyet etmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Polis zanlıyı gözaltına aldı. İşkence gören köpek ise korumaya alındı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre olay, bir vatandaşın boynu bağlanan bir köpeğin motosikletin arkasında sürüklendiğine dair ihbarı ile ortaya çıktı. Olayı araştıran Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, elektrikli bisikleti kullanan kişinin yabancı uyruklu A.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlıya Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten bin 33 lira idari para cezası kesildi. İşkence gören köpek ise koruma altına alınarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.