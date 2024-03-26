İsmail Kartal'ın değişilmezi Edin Dzeko
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko, teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında. Golcü futbolcu, sarı lacivertli formayı giydiği 37 maçın 33'üne ilk 11'de başladı
Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den transfer ettiği Edin Dzeko takımın en etkili isimlerinin başında geliyor.
Sarı-lacivertlileri sahadaki liderlerinden biri olan Edin Dzeko, önemli istatistiklere imza attı.
Toplam 37 maçın 33’üne ilk 11’de başlayan Dzeko, ligde ve Avrupa'da 22 gol kaydetti.
Yıldız oyuncu, zaman zaman oyun kurma görevini üstlendi, takım arkadaşlarına alan açtı ve hücum çeşitliliği sağladı.
Sarı lacivertlilerde arkadaşlığın üst seviyeye çıkmasında da önemli rol oynayan deneyimli santrfor, Samandıra'daki pozitif havanın mimarlarından biri haline geldi.
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılının Haziran ayında sona erecek.