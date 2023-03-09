İSO'dan deprem vergisi uyarısı

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, depremle ilgili getirilen yeni vergisel tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu.

Bahçıvan, Kahramanmaraş depremlerinin ülke ekonomisine ağır bir yük getireceğini belirterek, "Bu yükün üstesinden ancak toplumun tüm kesimlerinin ortak paylaşacağı bir fedakarlıkla kalkacağımız ise bir gerçektir" dedi.

Borç yapılandırma yasasına önergeyle bazı yeni maddeler eklendiğini kaydeden Bahçıvan, "Depremin yaralarını sarmak amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik verilen teşviklere getirilen düzenlemeyi bu çerçevede bir fedakarlık olarak değerlendirmek mümkün. Ancak, içinde bulunduğumuz olağanüstü şartların hassasiyetini kabul etmekle birlikte, depremin ağır yükü için akla gelen ilk kaynağın, geriye dönük ve de özellikle nitelik arttırıcı yatırım fikir ve projelerin desteklenmesi amacıyla söz verilmiş, taahhüt edilmiş yatırım teşviklerinin gelmesi üzüntü vericidir" görüşünü paylaştı.

Geçmiş taahhütlere dönük uygulamaların sadece bugün değil gelecekte de farklı projeleri hayata geçirme planları yapan nitelikli yatırımcıların yatırım iştahını olumsuz etkileyeceğini savunan İSO Başkanı Bahçıvan, "Buna ek olarak yeni düzenleme, EYT ödemeleri ile birlikte kaynak oluşturmakta zorlanan şirketlere öngörülemeyen yeni zorluklar getirecektir" dedi.