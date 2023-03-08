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Şirketlere deprem vergisi

Depremin yaralarını sarmak amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerinden tek seferlik ek vergi alınacak. Kurumlar vergisi mükelleflerine verilen vergi teşviklerine bir kereye mahsus yüzde 10 kesinti yapılacak. Düzenleme kapsamına, 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde istisna ve indirimleri bulunan 22 bin civarı mükellef girecek. İşverenlerin depremzede işçiler için 50 bin liraya kadar yapacakları ayni ve nakdi yardımlara vergi ve prim muafiyeti uygulanacak

Şirketlere deprem vergisi

TBMM Genel Kurulu’nda yapılandırma kanunu teklifinin birinci bölümünün görüşmeleri tamamlandı. İlk 12 maddenin kabul edildiği birinci bölümde, depremle ilgili tedbirlere ilişkin önergeler doğrultusunda değişiklik yapıldı.

Deprem nedeniyle 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde kurumlar kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden yüzde 10 oranında, yurtdışından elde edilen kazançlar için de yüzde 5 oranında tek seferlik ek vergi alınacak. Vergi dönem kazançları ilişkilendirilmeyecek. İlk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenecek. Bu vergi gider ve indirim olarak dikkati alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecek. Deprem bölgesindeki kurumlar vergisi mükellefleri ek vergiden muaf olacak.

İşverenlerin depremzede işçiler için 31 Temmuz’a kadar yapacakları 50 bin liraya kadar olan ayni ve nakdi yardımlar vergi ve sosyal güvenlik priminden muaf olacak.

Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi borçları silinecek, hacizler kaldırılacak.

Depremde ölenlerin mirasçılarına kalan mallar ile bunların eşine, çocuklarına, anne ve babasına işverenlerce yapılan yardımlar veraset ve intikal vergisinden muaf tutulacak.

Depremde ölenlerin mirasçılarına hayat sigortaları ile bireysel emeklilik sisteminden yapılan ödemelerden vergi alınmayacak.

22 BİN MÜKELLEF KAPSAMA GİRECEK

Ek vergiyi kurumlar vergisi mükellefleri ödeyecek. Gelir vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek.
Ek vergi, 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden alınacak.

Düzenleme kapsamına, 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde istisna ve indirimleri bulunan 22 bin civarı mükellef girecek.

Mücbir sebep ilan edilen 11 il ve bir ilçedeki kurumlar vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek
6/2/2023 tarihi itibarıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaf tutuluyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Genel Kurulda görüşülmekte olan 2/4901 esas numaralı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifinin kabul edilen 10 uncu maddesine eklenen (27) numaralı fıkra hükmü ile ek vergi ihdas edilmiştir.
Asrın felaketi olan milletçe hepimizi derin üzüntüye sokan deprem afeti sonrasında genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin yeniden inşasına kaynak sağlamak amacıyla tek seferlik ek vergi ihdas edilmiştir.

Ek vergiyi hangi mükellefler ödeyecek

Ek vergiyi kurumlar vergisi mükellefleri ödeyecek. Gelir vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek.
Ek vergi, 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden alınacak.
Düzenleme kapsamına, 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde istisna ve indirimleri bulunan 22 bin civarı mükellef girecek.
Mücbir sebep ilan edilen 11 il ve bir ilçedeki kurumlar vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek
6/2/2023 tarihi itibarıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaf tutuluyor.

Ek vergi nasıl hesaplanacak

Kurumlar vergisi mükellefleri, Kurumlar Vergisi Kanunu ile diğer bazı Kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca, bazı indirim ve istisnaları safı kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapabilmektedir.
Ek vergi, 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen indirim ve istisna tutarları toplamı üzerinden hesaplanacaktır. Ancak, bazı istisna ve indirimler verginin konusu dışına çıkarılmıştır.
Kapsama alınan istisnalar, iştirak kazançları istisnası, yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazanç istisnası, emisyon primi istisnası, taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası, yurt dışından elde edilen ve bazı şartları taşıyan kazanç istisnaları, serbest bölge ve teknoloji geliştirme bölgesi kazanç istisnası gibi istisnalardır.
indirimlerden ise, yatırım indirimi, Ar-ge indirimi, nakdi sermaye indirimi gibi indirimler kapsama dahil edilmiştir.
Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrah üzerinden de ek vergi alınacaktır.
Belirtilen şekilde tespit edilen ek vergi matrahı üzerinden EK VERGİ %10 oranında hesaplanacaktır.

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