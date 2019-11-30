İspanya'da polis, Barcelona yakınlarında düzenlediği operasyonlarda, tarihinin en büyük metamfetamin stoğunu ele geçirdi.
Polisten yapılan açıklamada, 631 kilogram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi. Yetkililer, uyuşturucunun Avrupa'nın değişik ülkelerine gönderilmek üzereyken ele geçirildiğini kaydetti.
İspanyol polisinin düzenlenen baskınlarda uyuşturucu çetesinin 2 üyesini gözaltına aldığı, komşu ülkelerde gerçekleştirilen operasyonlarda da 4 kişinin tutuklandığı ifade edildi.
Polis baskınlarda ayrıca aynı çeteye ait olduğu düşünülen bin kök hint kenevirine el koydu.
Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değeri konusunda bir açıklama yapılmadı.
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