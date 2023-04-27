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Isparta'da gezilecek yerler: Isparta mutlaka görmeniz ve gezmeniz gereken yerler listesi

Isparta, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yer alan illerinden biridir. Eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile önemli bir şehrimizdir. Isparta, lavanta tarlaları ile de ünlüdür ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği bir yerdir.

Isparta'da Gezilecek Yerler: Isparta Mutlaka Görmeniz ve Gezmeniz Gereken Yerler Listesi
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Isparta, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yer alan illerinden biridir. Eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile önemli bir şehrimizdir. Isparta, lavanta tarlaları ile de ünlüdür ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği bir yerdir. Şehir aynı zamanda gül üretimi ile de öne çıkar ve gül yağı üretiminde önemli bir merkezdir. Isparta, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır.

İşte Isparta'da gezilecek yerler:

Lavanta Kokulu Köy

Lavanta Kokulu Köy, Türkiye'nin Isparta ilinde bulunan bir turistik yerdir. Burası, muhteşem lavanta tarlaları ile ünlüdür ve yaz aylarında binlerce turistin ziyaret ettiği bir yerdir. Köy, kendine özgü bir atmosfere sahiptir ve ziyaretçilere doğal bir güzellik sunar. Lavanta tarlalarının arasında yürümek, mis kokulu lavantaların arasında piknik yapmak ve doğal güzelliklerin tadını çıkarmak için harika bir yerdir. Ayrıca, köyde lavanta ürünleri satan dükkanlar, restoranlar ve kafeler de bulunmaktadır. Lavanta Kokulu Köy, sadece doğa severler için değil, aynı zamanda fotoğrafçılar için de ideal bir yerdir. Lavanta Kokulu Köy, muhteşem doğası ve tarihi dokusu ile Türkiye'de mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biridir.

Eğirdir Gölü

Eğirdir Gölü, Türkiye'nin Isparta ilinde bulunan doğal güzelliklerle dolu bir göldür. 485 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 482 kilometrekarelik bir alanı kaplar. Gölün kristal berraklığı ve etkileyici manzaraları, doğa severlerin ve turistlerin ziyaret ettiği bir yerdir. Eğirdir Gölü, yüzme, balık tutma, bisiklet sürme, kamp yapma ve doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler için idealdir. Gölün etrafında, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleri ile bilinen birçok kasaba ve köy bulunmaktadır. Bunlar arasında Yeşilada, Kovada Milli Parkı, Beyşehir Gölü gibi yerler bulunur. Eğirdir Gölü, muhteşem doğal güzellikleri ve etkileyici manzaraları ile Isparta'da yazın gezilecek yerler listesine adını ilk sıradan yazdırabilir.

Davraz Kayak Merkezi

Davraz Kayak Merkezi, Isparta ilinin merkezine yakın konumu ve yüksekliğiyle Türkiye'nin en popüler kayak merkezlerinden biridir. Davraz'ın zirvesi 2635 metre yüksekliğiyle ziyaretçilere muhteşem manzaralar sunmaktadır. Kış aylarında yoğun kar yağışı alan Davraz, kayak, snowboard gibi birçok spor faaliyetine olanak sağlamaktadır. 20'den fazla pisti ile Davraz, hem amatör hem de profesyonel kayakçılar için idealdir. Isparta'da kışın gezebileceğiniz yerlerden Davraz Kayak Merkezi, doğal güzellikleri ve kaliteli tesisleri ile tatil severlere unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.

Isparta Gül Bahçeleri

Isparta, Türkiye'nin gül üretimi açısından en önemli şehirlerinden biridir. Gül yetiştiriciliği Isparta'nın kültürel ve tarihi mirasıdır ve şehirde birçok gül bahçesi bulunmaktadır. Bahçede binlerce gül ağacı, gül çalısı ve gül çeşitleri bulunmaktadır. Bahar aylarında tamamen açan güller ziyaretçileri büyülemektedir. Isparta Gül Bahçesi ziyaretçilerine gül suyu, gül yağı ve gül reçeli gibi gül ürünleri de satışa sunmaktadır. Bu bahçe, doğal güzellikleri ve tarihi mirası ile Isparta’da günübirlik gezilecek yerlerden biridir.

Zindan Mağarası

Isparta’nın Aksu ilçesinde yer alan Zindan Mağarası'nın içerisinde sarkıt, dikit, sütun ve daha birçok mağara içi oluşumlar bulunuyor. Mağara'nın girişinde Roma döneminden kalma tapınaklar gelen ziyaretçilerin ilk dikkatini çeken yapılar oluyor. Mağaraya uzanan gizemli yolculukta kayalıkların arasından düşen su sesleri de gezinizi daha keyifli hale getiriyor. Özellikle yabancı turistler tarafından ziyaret edilen Zindan Mağarası Isparta'da gezilecek yerler doğa listeniz için bire bir.

Gökçay Mesireliği

Isparta’da ilkbaharda gezilecek yerlerden biri olan Gökçay Mesireliği yemyeşil doğası ve bahar kokusuyla hafta sonu kaçamaklarının ilk adresi. Bakımlı, temiz küçük gölleri ve dinlenebileceğiniz alanlarıyla Isparta'da ziyaret etmekten keyif alacağınız bir yer. Hem piknik hem de doğa yürüyüşü yapabileceğiniz bu yerde zaman geçirebilir ve ruhunuzu dinlendirebilirsiniz. Çocuklu aileler için oyun parkları ve kafelerde mevcut.

Yazılı Kanyon Tabiat Parkı

Yazılı kanyonuyla zengin faunası ve floryasıyla Isparta'nın doğal güzelliklerinden biri de burasıdır. Isparta'da doğal oluşumlar görmek, piknik yaparak sevdiklerinizle zaman geçirmek istiyorsanız Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nı gezilecek yerler listenize ekleyebilirsiniz. Hem doğayla iç içe olabileceğiniz hem de kanyonda bir duvar üzerinde Epiktetos'un şiirinin yer alması gibi kültürel özellikleriyle parkı ziyaret ederek farklı bir gezi rotası oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda Isparta'da sevgiliyle gezilecek yerlerden biri olan kanyonun yanından Göksu Nehri akmaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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