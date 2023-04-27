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Mersin'de gezilecek yerler: Mersin mutlaka görmeniz ve gezmeniz gereken yerler listesi

İklimi, tarihi ve doğal güzellikleri ile Akdeniz Bölgesi'nin en çok sevilen şehirlerinden biridir Mersin. Kendine özgü yemek kültürü, bir liman kenti olması gibi özellikler de şehri her zaman cezbedici kılmaktadır.

Mersin'de Gezilecek Yerler: Mersin Mutlaka Görmeniz ve Gezmeniz Gereken Yerler Listesi
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Mersin, Akdeniz Bölgesi'nin en önemli kentlerinden biridir. İklimi, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan şehir, turizm açısından da oldukça zengindir. Özellikle yaz turizminin Akdeniz'de tercih edilen yerlerinden olan Mersin, denizi ve plajlarıyla her yıl yüzlerce turistin dikkatini çekmekte. Aynı zamanda yıllarda birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Mersin'in efsaneleri ve antik yapıları da ön plana çıkmaktadır.

İşte Mersin'de gezilecek yerler rotanız:

Yerköprü Şelalesi

Mersin'in Mut ilçesinde bulunan Yerköprü Şelalesi, bölgenin doğal güzelliklerinden biridir. Adını üzerindeki köprüden alan şelale, 20 metre yükseklikten dökülen sularıyla ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunar. Şelalenin çevresi yeşil ormanlarla kaplıdır ve piknik yapmak isteyenler için uygun bir yerdir. Bölgede ayrıca yerel lezzetlerin tadına bakabileceğiniz restoranlar da mevcuttur. Yerköprü Şelalesi, Mersin'de gezilecek yerler doğa listenize ekleyebileceğiniz ziyaret edilmesi gereken yerlerden biridir .

Kız Kalesi

Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Kız Kalesi, bölgenin en önemli tarihi yapılarından biridir. Antik dönemden günümüze kadar kalabilen kale, tarihi bir yolculuk yapmak isteyen ziyaretçiler için mükemmel bir seçenektir. Kale, 12. yüzyılda inşa edilmiş ve zamanla değişikliklere uğramıştır. Kız Kalesi, antik dönemde savunma amacıyla kullanılmıştır. Şimdi ise, tarihi dokusu ve manzarası ile ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Eğer tarih ve kültür dolu bir tatil yapmak istiyorsanız, Mersin'de günübirlik gezilecek yerlerden olan Kız Kalesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

Cennet Cehennem Çökükleri

Cennet Cehennem Çökükleri, Mersin'in Silifke ilçesi yakınlarında bulunan doğal bir oluşumdur. Bu ilginç jeolojik yapı, adını bölgenin cennet ve cehennem gibi iki zıt kutbu temsil eden mağaralardan almıştır. Cennet Cehennem Çökükleri, görsel açıdan oldukça etkileyici bir yerdir. Bölgedeki yürüyüş yolları, ziyaretçilere bu doğal güzellikleri yakından inceleme fırsatı sunar. Ayrıca, kamp yapmak isteyenler için uygun bir alan da mevcuttur. Eğer Mersin'de sevgiliyle gezilecek yerler arıyorsanız Cennet Cehennem Çöküklerine uğrayabilirsiniz.

Aynalıgöl Mağarası

Aynalıgöl Mağarası, Mersin'in Tarsus ilçesi yakınlarındaki Aynalıgöl Köyü'nde bulunur. Bu muhteşem yeraltı mağarası, yıllar boyunca suların ve rüzgarların etkisiyle oluşmuştur. Mağarada, doğal sarkıt ve dikitler, kristal göletler ve yeraltı nehirleri gibi çeşitli doğal oluşumlar görülebilir. Mağara, 2008 yılında keşfedildi ve ziyaretçiler için açıldı. Aynalıgöl Mağarası'nın en özel özelliklerinden biri, içindeki büyüleyici kristal göletidir. Mağara, yeraltı dünyasının güzelliklerini keşfetmek isteyenler için harika bir seçenektir.

Narlıkuyu

Mersin'in turistik koylarından biri Narlıkuyu'dur. Eski adı "Porto Calemia" olarak bilinen koy Mersin'de ilkbaharda gezilecek yerlerden biridir. Narlıkuyu'da Mozaik Müzesi'ni, Kızlar Hamamı Koyu'nu ve Zeus Tapınağı'nı ziyaret edebilirsiniz. Bunların yanı sıra Narlıkuyu'da denize girebilir isterseniz de Akdeniz'in güzel manzarasına karşı çevrenin sevilen restoranlarında akşam yemeği yiyebilirsiniz.

Alahan Manastırı

Mersin'in Mut ilçesinde yer alan Alahan Manastırı Tarasis adlı rahip tarafından yaptırılmış antik yapılardan biridir. İçerisinde kilise, manastır ve keşiş odaları bulunmadır. Mersin'de kışın gezilecek yerlerden biri olan manastırı istediğiniz her mevsimde de ziyaret edebilirsiniz. Günümüze ulaşmış kaya yapılarıyla ön plana çıkan Alahan Manastırı bölgenin zengin kültürel mirasının örneklerinden biri olarak ziyaretçilerini karşılıyor. Aynı zamanda önemli din merkezlerinden bir olan bu yere her yıl yüzlerce yabancı turist akın ediyor.

Akdeniz'in Tatil Cenneti Mersin'in Plajları

Mersin gezinizi en güzel şekilde değerlendirmenin yolu Akdeniz'in denizinin tadını çıkartmakla başlar. Yazımızda yer verdiğimiz koylar ve plajların yanı sıra farklı yerlerde denemek istiyorsanız Mersin'de sizi bekleyen çok güzel destinasyon merkezleri bulunmakta. Günün her saati canlı olan Mersin'de yazın gezilecek yerlerden olan Soli Sahili, Arpaçbahşiş Halk Plajı, Tece Halk Plajı ve Kocahasanlı Plajlarında zaman geçirebilirsiniz.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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