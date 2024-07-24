İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Washington'da dev protesto

ABD Kongresi'nde konuşma yapmak üzere Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etmek isteyen binlerce Filistin destekçisi gösterici başkent sokaklarını doldurdu.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze politikasına tepkilerini ortaya koymak üzere toplanan binlerce kişi, Washington'da Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Amerikalı Müslümanlar ve Filistinliler kadar Netanyahu'nun politikalarına karşı çıkan çok sayıda Yahudi sivil toplum örgütü ile insan hakları aktivistleri de İsrail Başbakanı'nı protesto için bir araya geldi.

Ellerinde "Gazze'de hemen ateşkes", "Soykırımcı Bibi", "Soykırımcı Biden", "Özgür Filistin" ve benzeri yazıları içeren pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık Netanyahu aleyhinde slogan attı. REKLAM Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Kongre binasına yaklaştırılmayan göstericilerin gün boyunca Beyaz Saray ile Kongre binası arasındaki ana arterlerde protestolarına devam etmesi bekleniyor. OTEL ÇEVRESİNDE DE PROTESTO Netanyahu, kaldığı otelde dün akşam ve gece saatlerinde protestolara maruz kaldı. Netanyahu'nun kaldığı Watergate Oteli'nin çevresinde akşam saatlerinde bir araya gelen Filistin destekçisi göstericiler, ellerinde pankartlar ve attıkları sloganlarla Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu.

Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden aleyhinde "soykırımcı" şeklinde sloganlar atan göstericiler, uzun süre otelin önünden ayrılmadı. BÖCEK DÖKTÜLER Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Filistin destekçisi bazı göstericilerin, gece geç saatlerde otelin içine girerek yaklaşık yarım saat yangın alarmını çalıştırmaları ve İsrail heyetinin kullandığı masaya böcek dökmeleri yer aldı. Görüntülerde, masaya dökülen kum yığını içindeki çok sayıda kurt, hamam böceği ve solucan dikkati çekti. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, çok sayıda kullanıcı Netanyahu aleyhinde yorumlarla söz konusu videoyu paylaştı.

BAZI KONGRE ÜYELERİNİN BOYKOT ETMESİ BEKLENİYOR ABD Kongresini oluşturan Senato ve Temsilciler Meclisi'nin üyelerinin yaptıkları açıklamalar, 10'a yakın senatör ile yaklaşık 30 Temsilciler Meclisi üyesinin Netanyahu'nun konuşmasına katılmayacağına işaret ediyor. Netanyahu'nun konuşmasını boykot etmesi beklenen senatörler arasında bağımsız Bernie Sanders ile Demokratlardan Patty Murray, Elizabeth Warren, Chris Van Hollen, Brian Schatz, Jeff Merkley, Dick Durbin, Tim Kaine ve Peter Welch'in bulunduğu belirtiliyor. Temsilciler Meclisi üyelerinden ise aralarında İlhan Omar, Rashida Tlaib, Jamaal Bowman ve Alexandria Ocasio-Cortez'in de bulunduğu 28 Demokrat üyenin konuşmaya katılmayacağı öngörülüyor.

Görevi gereği Senato'ya başkanlık etmesi gereken ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçiminde Demokrat Partiden aday olması nedeniyle başka programı bulunduğu için konuşmaya katılmayacak. STAJYERLERDEN DE BOYKOT ABD Kongresinde 100'den fazla stajyer de Netanyahu'nun konuşmasını boykot edeceğini duyurdu. Stajyerler, yaptıkları yazılı açıklamada, "Arayıp hasta olduğumuzu ve işe gelemeyeceğimizi söyledik." ifadelerini kullandı. Stajyerlerin Netanyahu'nun Gazze politikasına karşı çıktıkları belirtilen açıklamada, "Başbakan Netanyahu, işlediği insanlığa karşı suçlar için hesap vermeli. Seslerin kesilmesini engellemek ahlaki yükümlülüğümüz." ifadesi yer aldı.