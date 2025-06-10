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        Haberler Dünya İsrail basını: Trump Netanyahu'dan saldırıları bitirmesini istedi | Dış Haberler

        İsrail basını: Trump Netanyahu'dan saldırıları bitirmesini istedi

        ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki görüşmeyle ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. İsrail basını, Donald Trump'ın Binyamin Netanyahu'ya Gazze'deki saldırıları derhal durdurması çağrısında bulunduğunu iddia etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 21:56 Güncelleme: 10.06.2025 - 22:18
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        "Netanyahu'ya saldırıları durdur dedi"
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları "hemen" sona erdirmesini istediği öne sürüldü.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Trump, Netanyahu ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'ye saldırıların durdurulmasını talep etti.

        Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona erdirilmesini isteyen Trump'ın Netanyahu'ya "Bunu bitir." dediği aktarıldı.

        Trump'ın, savaşın sona erdirilmesinin İran ve Suudi Arabistan ile müzakerelere yardımcı olacağını açıkça dile getirdiği belirtildi.

        Netanyahu'ya İran'a saldırı konusunda da uyarılarda bulunan Trump'ın, İsrail Başbakanı'na İran'a saldırı seçeneğini gündeminden çıkarmasını söylediği ifade edildi.

        Ayrıca ABD Başkanı'nın müzakerelerin başarısız olması durumunda "askeri saldırı" seçeneğine de yeşil ışık yakmadığına dikkati çekildi.

        Netanyahu, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı

        İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün yayınladığı video mesajda, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

        Netanyahu'nun, konuya ilişkin Savunma Bakanı Yisrael Katz, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve müzakere heyetinden bazı yetkililerin katıldığı bir toplantı yaptığı bildirilmişti.

        Fotoğraf: AA

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