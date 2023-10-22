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        Haberler Dünya İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DAKİKA | İsrail-Hamas çatışmalarının 16. günü: İsrail: Gazze'ye yönelik saldırıları artıracağız

        İsrail-Hamas çatışmalarının 16. günü: İsrail: Gazze'ye yönelik saldırıları artıracağız

        İsrail-Hamas çatışmaları 16. gününde devam ederken İsrail, saldırılarını artıracağını açıkladı. Dün akşam saatlerinde İsrail mültecini kampını vurdu, pazar yerinde çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan İsrailli muhalif bir hareket, Başbakan Netanyahu'yu sorumluluktan kaçmak için delilleri ve belgeleri yok etmekle suçladı. Çatışmaların 16. gününde yaşananlar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 09:33 Güncelleme: 22.10.2023 - 09:33
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        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürüyor. İsrail ordusu dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çarşıyı bombaladı, saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti.

        İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürerken çatışmaların 16. gününde yaşananlar...

        NETANYAHU DELİLLERİ YOK ETMEKLE SUÇLANDI

        İsrailli muhalif bir hareket, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla ilgili sorumluluktan kaçmak için delilleri ve belgeleri yok etmekle suçladı.

        Netanyahu karşıtı gösterilerde aktif olan Sivil Demokrasi Hareketi, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'ya bir mektup gönderdi.

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        Hareketin Facebook sayfasından yayımlanan mektupta, Aksa Tufanı "tam bir istihbarat ve operasyonel sürpriz" olarak nitelendirildi.

        Mektupta, "Kara Cumartesi günü (7 Ekim) tüm İsrail vatandaşlarını etkileyen güçlü şokun, Netanyahu'nun sorumluluktan kaçmasına engel olmadığı" ifade edildi.

        "Netanyahu'nun, gelecekte oluşturulacak bir soruşturma komitesinin çalışmasını zorlaştırmak amacıyla delilleri silmeye, belgeleri yakmaya, kayıtları yasaklamaya ve çeşitli önlemler almaya başladığı" dile getirildi.

        26 CAMİ TAMAMEN YIKILDI

        İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 26 camiyi tamamen yıktı.

        Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, İsrail'in camileri hedef alan saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

        Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 26 caminin tamamen yıkıldığı belirtildi.

        İsrail saldırılarında onlarca caminin de kısmen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı kaydedildi.

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        CAN KAYBI ARTIYOR

        İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1756'sı çocuk 4 bin 385 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında Gazze'de 248 kişinin daha hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtildi. Buna göre, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 15'inci gününde Gazze'deki toplam can kaybı 1756'sı çocuk, 967'si kadın olmak üzere 4 bin 385'e, yaralı sayısı da 13 bin 561'e yükseldi.

        700 BİN KİŞİ GÜNEYE GİTTİ

        Yaşanan son gelişmeler...

        • İsrail ordusu tarafından dün yapılan açıklamada Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalmayı tercih eden ve güneyine gitmeyen herkesi "terör örgütünün ortağı sayılacağını ve öldürebileceğini" duyurdu. Ayrıca Gazze ve çevresinde bulunan 700 bin kişinin güneye gittiği açıklandı.
        • İsrail, cumartesi gecesinden itibaren Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmayı planladığını açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'ye olası kara harekatına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı: "Savaşın sonraki aşamalarında güçlerimize yönelik tehlikeleri en aza indirmek için saldırılarımızı derinleştireceğiz. Bugünden itibaren saldırıları artıracağız" dedi. Hagari, Gazzelilerin güneye tahliye edilmesi yönündeki çağrısını yineledi.
        • Hamas sözcüsü, Hamas'ın "insani nedenlerden dolayı" iki rehineyi daha serbest bırakmayı planladığını ancak İsrail'in bunu reddettiğini söyledi. İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamada ise "Hamas'ın sahte propagandasına inanmayacağız, kaçırılan ve kaybolan tüm insanların evlerine geri dönmesi için her şekilde hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.
        • Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins Sans Frontières), Gazze'nin sağlık sisteminin "çöküşle karşı karşıya" olduğunu söyledi.
        • Mısır ile Gazze arasındaki Refah Kapısı, ABD, İsrail, Mısır ve BM'nin katıldığı yoğun müzakerelerin ardından iki haftadan bu yana ilk kez Cumartesi günü açıldı. ABD'nin aracılık ettiği anlaşma uyarınca, Cumartesi günü Mısır Kızılayı'ndan Filistin Kızılayı'na teslimat yapan yalnızca 20 kamyonun girişine izin verildi.

        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
        #Hamas
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Merve Elmacı
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