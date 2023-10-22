7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürüyor. İsrail ordusu dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan çarşıyı bombaladı, saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürerken çatışmaların 16. gününde yaşananlar...

İsrailli muhalif bir hareket, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla ilgili sorumluluktan kaçmak için delilleri ve belgeleri yok etmekle suçladı.

CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1756'sı çocuk 4 bin 385 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında Gazze'de 248 kişinin daha hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtildi. Buna göre, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 15'inci gününde Gazze'deki toplam can kaybı 1756'sı çocuk, 967'si kadın olmak üzere 4 bin 385'e, yaralı sayısı da 13 bin 561'e yükseldi.