İsrail'in 'açlık' silahı! Gazze'de açlık krizi büyüyor!

7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılarda on binlerce masum Filistinli hayatını kaybederken, İsrail son günlerde Gazze'de 'açlığı' silah olarak kullanmaya başladı.

Aylarca İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze'de altyapının çökmesi, sağlık sisteminin işlevsiz hale gelmesi ve neredeyse tamamen durdurulan yardım girişi nedeniyle Gazze halkı açlık, hastalık ve barınma sorunlarıyla boğuşuyor.

Son gelişmeler özellikle çocuklar arasında durumu daha da vahim bir hale getirirken, açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastaneler, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 2 yeni ölüm kaydetti. Böylece açlık ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan toplam can kaybı 113'e yükseldi" denildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, son yaptığı açıklamada İsrail ordusunun 145 günden beri sınır kapılarının tümünü kapalı tutması sebebiyle Gazze Şeridi'nde açlık krizinin yayılmaya devam ettiğini vurguladı ve Gazze Şeridi'ndeki nüfusun toplu çöküşünün önüne geçilmesi için haftalık 500 bin çuval un ihtiyacı olduğu bildirildi.

Sağlık çalışanlarının aktardığına göre, doktorlar o kadar aç ki hastalarına bakarken baş dönmesi yaşıyorlar; onları belgelemeye çalışan gazeteciler ise çoğu zaman kliniklere kadar yürüyemeyecek kadar zayıf.

Açlık ve yetersiz beslenme sorunu ile mücadele eden binlerce çocuktan biri olan 1,5 yaşındaki Muhammed Zekeriya Eyüp el-Matuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. 9 Kilodan 6 kiloya düşen Matuk, süt, gıda ve temel ihtiyaçların olmadığı Gazze kentindeki bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

"HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ BİRKAÇ GÜN BOYUNCA HİÇBİR ŞEY YEMEDEN YAŞIYOR"

Aylar boyunca yardım kuruluşları, yaklaşan krize dair uyarılarda bulundu. İsrail, BM yardım faaliyetlerini askıya aldıktan sonra askeri bölgelerde kurulan dağıtım noktalarıyla bu çabaların yerini almaya çalıştı. İsrailli yetkililer, bu adımın 7 Ekim 2023'te İsrail'e saldıran Hamas’a baskı kurmak amacıyla atıldığını söyledi.

Ancak bu hafta doktorlar, yardım görevlileri ve Gazzeli tanıkların anlattıklarına göre, en kötü senaryo artık gerçeğe dönüştü: Birleşmiş Milletler’e göre her üç kişiden biri birkaç gün boyunca hiçbir şey yemeden yaşıyor ve hastaneler yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle artan ölüm vakalarını bildiriyor.

Salı günü güney Gazze'deki Nasser Hastanesi’nde çekilen bir videoda, karınları şişmiş, yumruklarını sıkarak ağlayan bebeklerin başında endişeyle bekleyen aileler görüldü. Yeni kurulan yetersiz beslenme servislerinden birinde, anneler ve çocuklar o kadar sessizdi ki, sıcak ve bunaltıcı ortamda en yüksek ses yalnızca hafifçe dönen iki pervane motorundan geliyordu.