7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken bugüne kadar taraflar arasında pek çok kez ateşkes için görüşmeler yaptı. Çoğunlukla Mısır'da gerçekleşen ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Hamas ateşkesi kabul etti, İsrail ne dedi? Haberi Görüntüle

Ancak dün akşam saatlerinde Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera, Hamas kaynaklarının, Katar ve Mısırlı arabuluculara ateşkes teklifini kabul ettiklerini ilettiğini bildirdi. Aynı saatlerde İsrail Savaş Kabinesi Refah'a saldırı planını onayladı.

İSRAİL REFAH'A KARA SALDIRISI BAŞLATTI Bu sabah ise İsrail, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu. Reuters'ın haberine göre, İsrail güçleri Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı. İsrail ordusu Refah'a girdi Haberi Görüntüle REKLAM