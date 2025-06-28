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        Haberler Dünya İsrailli Bakan'ın "Abraham Anlaşmalarının" genişletilmesini ele almak üzere ABD'ye gideceği iddia edildi | Dış Haberler

        İsrailli bakanın "Abraham Anlaşmalarının" genişletilmesini ele almak üzere ABD'ye gideceği iddia edildi

        İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in, Gazze Şeridi'ne saldırıların sona erdirilmesi, "Abraham Anlaşmaları'nın" genişletilmesi ve ateşkesle son bulan İran'a saldırıları Washington yönetimiyle ele almak üzere ABD'ye gideceği öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 10:05 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:05
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        "İsrailli bakan Abraham Anlaşmalarının genişletilmesi için ABD'de"
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        Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Dermer'in 30 Haziran Pazartesi günü ABD'ye ulaşması bekleniyor.

        Dermer'in, Trump'ın ekibiyle "Abraham Anlaşmaları'nın" Suudi Arabistan'ın da dahil edilerek genişletilmesi, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve İran'a 12 gün boyunca süren saldırılar sonrası durumu görüşeceği iddia edildi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun temmuz ortasında ABD'ye düzenlemesi beklenen ziyaretin de görüşmelerde ele alınacağı belirtildi.

        İsrail basınında, Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması, bölge ülkeleriyle normalleşmeyi hedefleyen Abraham Anlaşmaları'nın Suriye ve Suudi Arabistan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve Batı Şeria'da sınırlı İsrail egemenliğine dayalı 2 devletli bir çözüme ulaşılması” konusunda anlaşmaya vardığı ileri sürülmüştü.

        İsrail'de gündem Abraham Anlaşmaları

        ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda Abraham Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük duyuru yapacaklarını belirtmişti.

        Tel Aviv'de ortada Trump, iki yanında Netanyahu ve Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, çevrelerinde ise bölge ülkelerinin liderlerinin fotoğrafları bulunan ve "Yeni Orta Doğu İçin Yeni Bir Şans" ifadelerine yer verilen görsel, büyük elektronik panoya yansıtılmıştı.

        Netanyahu, İran'a saldırıların sona ermesinin "normalleşme anlaşmalarının önemli ölçüde genişletilmesi için bir fırsat sunduğunu" iddia etmişti.

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