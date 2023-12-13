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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşsiz İşsizlik oranı düşerken atıl işgücü neden artıyor? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İşsizlik oranı düşerken atıl işgücü neden artıyor?

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun istatistiklerine göre işsizlik oranı aylık bazda 2012 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Genç nüfustaki işsizlik oranı da 2014 yılından bu yana en düşük düzeyde seyrediyor. Peki istihdamdaki artış çalışma çağına giren nüfus artışına paralel mi gidiyor? İşsizlik oranı gerilerken, istihdam artarken SGK kayıtlarındaki sigortalı işçi sayısı neden azalıyor? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, istihdam ve işsizlikteki son gelişmeleri analiz etti

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 13.12.2023 - 07:21 Güncelleme: 13.12.2023 - 07:21
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        İşsizlik oranı nasıl düştü?
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        Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işgücü istatistiklerine göre, ekim ayında işsizlik oranı yüzde 8.5 olarak gerçekleşti. Bu oran, yüzde 8.4 olarak hesaplanan 2012 yılı kasım ayından bu yana aylık bazda en düşük işsizlik oranına işaret ediyor. İşsiz sayısı önceki aya göre 163 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişi oldu. TÜİK’in istatistiklerinde ayrıntılara girildiğinde ve karşılaştırmayı bir önceki yılın aynı ayı ile yapıldığında ise tablo değişiyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        TÜİK’in verilerine göre, 15 yaş ve üzerindeki nüfus geçen yıl ekim ayında 64 milyon 947 bin kişi iken bu yılın aynı ayında 642 bin kişi artarak 65 milyon 589 bin kişiye yükseldi. Çalışma çağı nüfusundaki 642 bin kişilik artışa karşılık işgücü sadece 150 bin kişi arttı. Geçen yıl ekim ayında 34 milyon 646 bin olan işgücü bu yılın aynı ayında 34 milyon 796 binde kaldı. Çalışma çağına yeni giren her 4 kişiden sadece 1’i işgücü piyasasına katıldı.

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        Geçen yıl ekim ayında işgücüne katılanlardan 31 milyon 98 bini istihdam edilirken, bu yıl istihdam edilenlerin sayısı 737 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişiye yükseldi. Son bir yıllık dönemde istihdamdaki artış çalışma çağındaki nüfustan daha fazla oldu.

        Bu gelişme sonucunda geçen yıl ekim ayında 3 milyon 548 bin kişi olan işsiz sayısı bu yılın aynı ayında 587 bin kişi azalarak 2 milyon 961 bin kişiye geriledi.

        Çalışma çağındaki nüfus temel işgücü göstergelerinde son bir yılda ne oldu?
        15 + Yaştaki nüfus (Bin kişi) işgücü (Bin kişi) istihdam (Bin kişi) İşsiz (Bin kişi) işgücüne dahil olmayan (Bin kişi) işgücüne katılma oranı İstihdam oranı İşsizlik oranı
        2022 Ekim 64.947 34.646 31.098 3.548 30.301 53,3 47,9 10,2
        2023 Ekim 65.589 34.796 31.835 2.961 30.793 53,1 48,5 8,5
        Değişim 642 150 737 -587 492 -0,20 0,60 -1,70

        İşsizlik oranının azalması ve istihdam edilen kişi sayısının çalışma çağına giren nüfustan daha fazla artması bardağın dolu tarafını oluşturuyor. Bardağın boş tarafında ise çalışma çağına giren 642 bin kişilik nüfusa karşılık işgücüne dahil olmayan kişi sayısında 492 bin kişilik artış olması yer alıyor. İşgücüne dahil olmayanların sayısı böylece 30 milyon 301 bin kişiden 30 milyon 793 bin kişiye yükselmiş bulunuyor.

        GENÇ NÜFUSTAKİ İŞSİZLİK ORANI 2014’TEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEYE GERİLEDİ

        Yaşı 15-24 arasında olan genç nüfusta işsizlik oranı bu yılın ağustos ayından beri 2014 yılından bu yana en düşük seviyede seyrediyor. Geçen yıl ekim ayında yüzde 20.4 olan genç nüfusta işsizlik oranı bu yıl yüzde 15.8’e geriledi. Genç nüfustaki işsizlik oranında yaşanan gerilemenin arka planına bakıldığında ilk göze çarpan genç nüfustaki azalma oluyor. Geçen yılın ekim ayında 11 milyon 931 bin olan genç nüfus bu yılın aynı ayında 127 bin kişi azalarak 11 milyon 804 bin kişiye geriledi. Genç nüfusun her ay yaklaşık 8 bin kişi azaldığı görülüyor.

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        Ekim ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde genç işgücü sadece 3 bin kişi artarak 5 milyon 325 bin kişi oldu. Buna karşılık genç istihdamı 247 bin kişi artarak 4 milyon 237 binden 4 milyon 484 bin kişiye yükseldi. İşsiz sayısı ise 244 bin kişi azalarak 1 milyon 85 bin kişiden 841 bin kişiye düştü.

        Genç nüfus azaldı, işsizlik geriledi
        Bin kişi 15-24 Yaş arası genç nüfus İşgücü İstihdam İşsiz İstihdama dahil olmayanlar
        2022 Ocak 12.122 5.038 3.972 1.066 7.084
        Şubat 12.100 4.831 3.807 1.024 7.269
        Mart 12.081 4.935 3.914 1.020 7.146
        Nisan 12.059 5.010 4.070 941 7.049
        Mayıs 12.038 5.121 4.147 974 6.917
        Haziran 12.016 5.406 4.366 1.040 6.611
        Temmuz 11.995 5.472 4.319 1.153 6.523
        Ağustos 11.974 5.698 4.711 987 6.275
        Eylül 11.952 5.368 4.351 1.016 6.584
        Ekim 11.931 5.322 4.237 1.085 6.609
        Kasım 11.909 5.596 4.669 927 6.313
        Aralık 11.888 5.372 4.296 1.076 6.516
        2023 Ocak 11.873 5.364 4.264 1.100 6.509
        Şubat 11.865 5.129 4.129 1.000 6.736
        Mart 11.858 5.114 4.074 1.040 6.745
        Nisan 11.850 5.207 4.272 935 6.643
        Mayıs 11.843 5.246 4.443 803 6.597
        Haziran 11.835 5.459 4.482 978 6.376
        Temmuz 11.828 5.734 4.602 1.132 6.094
        Ağustos 11.820 5.664 4.782 882 6.156
        Eylül 11.812 5.545 4.666 879 6.267
        Ekim 11.804 5.325 4.484 841 6.480

        GENİŞ ANLAMDA İŞSİZLİK ARTTI

        Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı geçen yıl ekim ayında yüzde 20.4 iken bu yılın aynı ayında yüzde 21.3’e yükseldi. Geniş anlamda işsizlik olarak adlandırılan atıl işgücü oranı önceki aylarda da geçen yılın üzerinde seyretti. Çalışma çağındaki toplam nüfusun 65 milyon 589 bin kişi olduğu dikkate alınırsa atıl istihdamdaki kişi sayısı yaklaşık 14 milyon kişiye ulaşıyor.

        KAYITLI İSTİHDAM AZALIYOR

        TÜİK’in işgücü verileri sigortalı çalışanların yanı sıra kayıt dışı çalışanları da kapsıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verileri ise 4/a (SSK) statüsünde sigortalı çalışan kişi sayısını gösteriyor.

        SGK verilerine göre, 4/a statüsündeki zorunlu sigortalı sayısı yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı aylarının 600 ila 800 bin kişi üzerinde seyretti. Ancak, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girdiği nisan ayından itibaren zorunlu sigortalı sayısında düşüş görülmeye başlandı. Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre sigortalı işçi sayısı 796 bin kişi azalarak 17 milyon 391 binden 16 milyon 595 bin kişiye geriledi.

        Sigortalı işçi sayısı azalıyor
        2022 2023 Değişim
        Ocak 15.940.624 16.553.356 612.732
        Şubat 15.996.438 16.799.891 803.453
        Mart 16.252.858 16.852.877 600.019
        Nisan 16.405.802 16.001.328 -404.474
        Mayıs 16.687.567 15.921.652 -765.915
        Haziran 16.968.248 16.182.292 -785.956
        Temmuz 16.701.928 16.254.081 -447.847
        Ağustos 17.081.431 16.395.743 -685.688
        Eylül 17.391.504 16.595.470 -796.034
        Kaynak: SGK Aylık İstatistikleri
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        #İŞSİZ
        #TÜİK
        #SGK
        #kayıt dışı
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