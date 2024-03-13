İstanbul'daki barajların doluluk oranları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz sene bu aylarda kritik seviyelerde olan baraj doluluk oranları bu yıl iyimser seyrediyor. Kış mevsimi boyunca kar ve yağmur yağışı yaşanan Megakentte baraj doluluk oranları İSKİ tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte, güncel İSKİ grafiği ile 13 Mart 2024 Çarşamba bugünkü baraj doluluk oranı..