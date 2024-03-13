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        Haberler Gündem İstanbul barajları doluluk oranı: 13 Mart 2024 son dakika İSKİ grafiği ile İstanbul baraj doluluk oranları

        İstanbul baraj doluluk oranı: 13 Mart 2024 İSKİ grafiği ile barajlardaki son durum

        İstanbul baraj doluluk oranları güncel İSKİ verileri ile belli oldu. Kasım ayındaki korkutan tablo tersine dönse de yağışların azalmasıyla su oranları da yeniden düşmeye başlamıştı. Yağmur yağışının Megakente geri dönmesiyle barajlardaki su oranı da yükseldi. İşte, 13 Mart 2024 son dakika İSKİ grafiği ile İstanbul baraj doluluk oranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 11:41 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:41
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        İstanbul'daki barajların doluluk oranları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz sene bu aylarda kritik seviyelerde olan baraj doluluk oranları bu yıl iyimser seyrediyor. Kış mevsimi boyunca kar ve yağmur yağışı yaşanan Megakentte baraj doluluk oranları İSKİ tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte, güncel İSKİ grafiği ile 13 Mart 2024 Çarşamba bugünkü baraj doluluk oranı..

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        13 MART İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 77.06 olarak kaydedildi.

        Geçen yıl bugün ise baraj doluluk oranı yüzde 35,32 seviyesindeydi.

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        İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

        13 Mart 2024 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:

        Alibey Barajı yüzde 69,64

        Büyükçekmece Barajı yüzde 71,18

        Darlık Barajı yüzde 86,51

        Istrancalar Barajı yüzde 65,29

        Kazandere Barajı yüzde 62,22

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        Elmalı Barajı yüzde 90,46

        Ömerli Barajı yüzde 87,45

        Pabuçdere Barajı yüzde 60,12

        Sazlıdere Barajı yüzde 58,01

        Terkos Barajı yüzde 77,69

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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