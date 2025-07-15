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        İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak!

        İstanbul Valiliği, "15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" nedeniyle kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 10:59 Güncelleme: 15.07.2025 - 10:59
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        İstanbul'da bu yollar kapatılacak!
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        İstanbul Valiliği, hain darbe girişimin 9'uncu yılında düzenlenecek "15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" programı nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları yazılı olarak yaptığı açıklamayla duyurdu.

        Açıklamada, "Saat 13.00 itibariyle program bitimine kadar kapanacak yollar, Güzeltepe Caddesi-Çengelköy Caddesi kavşağıyla Beylerbeyi kavşağı arası olmak üzere; Üsküdar istikameti Çengelköy Caddesi, Yalıboyu Caddesi, Abdullahağa Caddesi tek yönlü olarak ve bu caddelere çıkan tüm yollar, Beylerbeyi Kavşağı - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımı" ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada alternatif güzergahların "Abdullahağa Caddesi ve Yalıboyu Caddesi Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Çengelköy Caddesi, Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Beylerbeyi Küplüce Yolu, Beylerbeyi Çamlıca Caddesi, Güzeltepe Caddesi" olduğu da açıklandı.

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