İstanbul'da can aldı, Bursa'da yakalandı! Öldürmeye böyle gitti!
İstanbul'da, Muhammed Burak Tatlıdede'yi öldürdüğü iddiasıyla aranan 28 yaşındaki Fahrettin Ö., polis tarafından yakalandı. Bursa'da yakalanıp İstanbul'a getirilen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin silahını çekerek Tatlıdede'nin üzerine doğru koştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı
İstanbul Esenyurt'ta, 26 Mayıs Pazar günü saat 16.15 sıralarında Muhammed Burak Tatlıdede silahlı saldırıya uğradı. Burak Tatlıdede saldırı sonucunda hayatını kaybetti, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
HUSUMETİN NEDENİ ALACAK VERECEK MESELESİHayatını kaybeden Muhammed Burak Tatlıdede.
DHA'da yer alan habere göre polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Muhammed Burak Tatlıdede'nin alacak verecek meselesi yüzünden bir süredir kavgalı olduğu Fahrettin Ö. tarafından öldürüldüğü belirlendi.
SİLAHINI ÇEKİP MAKTULÜN ÜZERİNE KOŞTU
Şüpheli Fahrettin Ö.'nün silahını çekerek Muhammed Burak Tatlıdede'ye doğru koştuğu ve silahla saldırdıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
POLİS BURSA'DA ZANLIYI YAKALADI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Fahrettin Ö.'nün olaydan sonra Bursa'ya kaçtığını tespit etti. Polis 27 Mayıs Pazartesi günü düzenlediği operasyonla Fahrettin Ö.'yü Bursa'da gözaltına alındı.
4 SUÇ KAYDI ÇIKTI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Fahrettin Ö.'nün daha önceden 4 suç kaydı ve bir aranması olduğu tespit edildi. Poliste verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden şüphelinin, öldürdüğü kişinin kendisini sürekli olarak tehdit ettiğini bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.