İstanbul Esenyurt'ta, 26 Mayıs Pazar günü saat 16.15 sıralarında Muhammed Burak Tatlıdede silahlı saldırıya uğradı. Burak Tatlıdede saldırı sonucunda hayatını kaybetti, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

DHA'da yer alan habere göre polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Muhammed Burak Tatlıdede'nin alacak verecek meselesi yüzünden bir süredir kavgalı olduğu Fahrettin Ö. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

4 SUÇ KAYDI ÇIKTI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Fahrettin Ö.'nün daha önceden 4 suç kaydı ve bir aranması olduğu tespit edildi. Poliste verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden şüphelinin, öldürdüğü kişinin kendisini sürekli olarak tehdit ettiğini bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.