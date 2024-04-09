Tartıştığı sürücüye baltayla saldırdı
İstanbul Güngören'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada taraflardan biri diğerine baltayla saldırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul trafiğinde sıkça rastlanan yol verme kavgasının bu kez adresi Güngören oldu.
Güngören'in Mareşal Çakmak Mahallesi'nde iddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler, araçlarından inerek yolda kavga etmeye başladı.
Çevredekilerin tarafları ayırmaya çalıştığı sırada, sürücülerden biri, aracından aldığı baltayla tartıştığı sürücünün kafasına vurdu. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona ererken baltalı sürücü otomobiline binerek uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.