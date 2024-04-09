Otobüs şoföründen yolcuya demir sopalı saldırı

İstanbul Maltepe'de İETT şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı.

Kavga, dün akşam saatlerinde Maltepe'nin Tugay Yolu Caddesi üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, İETT otobüsünün şoförü ile yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İETT şoförü elindeki demir sopayla yolcuya saldırdı. Kavgaya dahil olan başka bir şoför ise yolcuya yumruk attı.

İETT peronundaki güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son bulan kavga anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.